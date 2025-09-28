Санду будет сложно бороться, – экс-разведчик сказал, как Россия влияет на выборы в Молдове
- 28 сентября в Молдове проходят парламентские выборы, в которые вмешивается Россия.
- Николай Маломуж отметил, что в Молдове действуют враждебные ячейки, отстаивающие интересы России, бизнес и политические партии.
Сегодня, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы, в которые вмешивается Москва. Годами Кремлю в стране подчинялись политические партии и бизнес.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что президент Майя Санду предстала перед многими вызовами. Пророссийские партии продолжают агитацию, поэтому партиям с европейскими ценностями нужно объединиться.
Как Россия влияет на выборы в Молдове?
По словам генерала армии, только в последние годы спецслужбы Молдовы осознали, что в стране действуют враждебные ячейки, политические партии и бизнес. В стране есть огромный процент сил, которые отстаивают интересы России.
Поэтому Санду и ее команде будет сложно бороться. Они уже начали работу против партий, которые откровенно ориентированы на Россию. Есть прямые основания, согласно законодательству Молдовы, пресекать их деятельность на подрыв суверенитета,
– подчеркнул он.
Маломуж отметил, что пророссийские партии агитируют традиционными ценностями, которые на самом деле являются прокремлевскими. Именно поэтому нужно, чтобы на парламентских выборах они проиграли силам, которые поддерживают Санду и независимый курс Молдовы.
Обратите внимание! На парламентских выборах в Молдове не будет экзитполов. По состоянию на вечер 28 сентября избирательные участки официально закрыли. Явка граждан составила 51,90%.
Что известно о вмешательстве Кремля в выборы в Молдове?
- На Центральную избирательную комиссию за несколько дней до парламентских выборов была совершена кибератака. Молдова обвинила в этом Россию, считая, что это стало частью гибридной войны.
- Страна-агрессор вложила огромные средства для влияния на выборы – инструментировала и милитаризовала многое, начиная от социологии и заканчивая уличными опросами.
- Не "спит" и российская пропаганда, которая ведет активную дезинформационную деятельность против Санду. Российские пропагандисты запугивают, что она приведет к тому, что Молдова "повторит судьбу Украины и милитаризируется с помощью НАТО".