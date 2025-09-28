Сегодня, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы, в которые вмешивается Москва. Годами Кремлю в стране подчинялись политические партии и бизнес.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что президент Майя Санду предстала перед многими вызовами. Пророссийские партии продолжают агитацию, поэтому партиям с европейскими ценностями нужно объединиться.

Как Россия влияет на выборы в Молдове?

По словам генерала армии, только в последние годы спецслужбы Молдовы осознали, что в стране действуют враждебные ячейки, политические партии и бизнес. В стране есть огромный процент сил, которые отстаивают интересы России.

Поэтому Санду и ее команде будет сложно бороться. Они уже начали работу против партий, которые откровенно ориентированы на Россию. Есть прямые основания, согласно законодательству Молдовы, пресекать их деятельность на подрыв суверенитета,

– подчеркнул он.

Маломуж отметил, что пророссийские партии агитируют традиционными ценностями, которые на самом деле являются прокремлевскими. Именно поэтому нужно, чтобы на парламентских выборах они проиграли силам, которые поддерживают Санду и независимый курс Молдовы.

Обратите внимание! На парламентских выборах в Молдове не будет экзитполов. По состоянию на вечер 28 сентября избирательные участки официально закрыли. Явка граждан составила 51,90%.

Что известно о вмешательстве Кремля в выборы в Молдове?