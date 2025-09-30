В Молдове на митинге пророссийских сил крикнули "Слава Украине": мужчину оттеснили силовики
- В столице Молдовы Кишиневе пророссийский "Патриотический блок" организовал получасовой протест, в котором приняли участие около 1000 человек.
- Мужчину, который выкрикнул "Слава Украине" на митинге, оттеснила полиция, а лидер Патриотического блока Игорь Додон заявил об ожидании рассмотрения жалоб ЦИК.
На выборах в Молдове победила проевропейская партия действующего президента Майи Санду. На протестах оппозиции не обошлось без казусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ziarul de Gardă.
Как прошел протест в Молдове?
В понедельник, 29 сентября, в столице Молдовы Кишиневе перед зданием парламента состоялся получасовой протест, который организовал пророссийский "Патриотический блок". Участвуют в нем приняли около 1000 человек.
На митинге присутствовали несколько противников пророссийского вектора Молдовы. Один из присутствующих в толпе выкрикнул "Слава Украине". В ответ кто-то добавил: "в составе России", а одна из митингующих начала заявлять, что "Украина здесь командовать не будет". Мужчину, который озвучил проукраинский лозунг, сразу оттянула полиция.
Конфликт на митинге пророссийских сил: смотрите видео
Лидер Патриотического блока Игорь Додон обратился к членам партии Действие и Солидарность и заявил, что "ждет результатов десятков жалоб", которые должны быть рассмотрены ЦИК в ближайшие дни.
Что известно о выборах в Молдове?
Партия Майи Санду "Действие и справедливость" на выборах получила 50,20% голосов избирателей. За ее оппонентов – "Патриотический блок", – проголосовали 24,17% молдаван. Все остальные партии имеют менее 10% голосов.
Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко считает, что Россия так просто не примет поражение. Вероятно, Молдову ждут долгие судебные тяжбы, Москва будет пытаться влиять на внутренние процессы.
И действительно, пророссийская оппозиция собирает митинги против результатов выборов, за которые участникам обещают деньги. Вознаграждение предлагали как за личное участие, так и за приведение знакомых. Однако Игорь Додон все отрицает.