На выборах в Молдове победила проевропейская партия действующего президента Майи Санду. На протестах оппозиции не обошлось без казусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ziarul de Gardă.

Как прошел протест в Молдове?

В понедельник, 29 сентября, в столице Молдовы Кишиневе перед зданием парламента состоялся получасовой протест, который организовал пророссийский "Патриотический блок". Участвуют в нем приняли около 1000 человек.

На митинге присутствовали несколько противников пророссийского вектора Молдовы. Один из присутствующих в толпе выкрикнул "Слава Украине". В ответ кто-то добавил: "в составе России", а одна из митингующих начала заявлять, что "Украина здесь командовать не будет". Мужчину, который озвучил проукраинский лозунг, сразу оттянула полиция.

Конфликт на митинге пророссийских сил: смотрите видео

Лидер Патриотического блока Игорь Додон обратился к членам партии Действие и Солидарность и заявил, что "ждет результатов десятков жалоб", которые должны быть рассмотрены ЦИК в ближайшие дни.

Что известно о выборах в Молдове?