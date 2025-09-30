На виборах у Молдові перемогла проєвропейська партія чинної президентки Маї Санду. На протестах опозиції не обійшлося без казусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ziarul de Gardă.

Дивіться також Справжній ляпас у бік Росії: як експерти оцінюють результати парламентських виборів у Молдові

Як пройшов протест у Молдові?

У понеділок, 29 вересня, у столиці Молдови Кишиневі перед будівлею парламенту відбувся півгодинний протест, який організував проросійський "Патріотичний блок". Учать у ньому взяли близько 1000 людей.

На мітингу були присутні кілька противників проросійського вектору Молдови. Один з присутніх у натовпі викрикнув "Слава Україну". У відповідь хтось додав: "у складі Росії", а одна з мітингувальниць почала заявляти, що "Україна тут командувати не буде". Чоловіка, який озвучив проукраїнський лозунг, одразу відтягнула поліція.

Конфлікт на мітингу проросійських сил: дивіться відео

Лідер Патріотичного блоку Ігор Додон звернувся до членів партії Дія та Солідарність та заявив, що "чекає на результати десятків скарг", які мають бути розглянуті ЦВК найближчими днями.

Що відомо про вибори у Молдові?