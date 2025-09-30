Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що є ризики, що Молдова може приблизно на 2 місяці зануритись у серйозні судові тяганини. Партії, ймовірно, оскаржуватимуть результати виборів.

Як Росія може вплинути на ситуацію у Молдові?

Олексій Буряченко наголосив, що Росія не відмовиться від впливу на Молдову після того, як її кандидат програє на виборах. Вона, ймовірно, використовуватиме всі можливі інструменти, щоб впливати на внутрішньополітичні процеси там.

Кремль вклав величезні гроші, щоб на виборах у Молдові переміг проросійський кандидат.

Росіяни не приймуть поразку. Я прогнозую, що вони будуть виводити свій проросійський електорат на вулиці, основою якого буде південний регіон Гагаузії та Придністров'я,

– сказав політолог.

За його словами, зараз Молдові треба буде вистояти й це стане не меншим викликом, ніж вибори. Молдовській владі важливо відстояти цей політичний результат заради національної безпеки.

Важливо, що правоохоронні органи Молдови почали офіційно звертатись до людей із закликами не виходити мітингувати на вулиці через результати виборів. Це вказує на те, що їм вже відомо, що росіяни готують подібні провокації.

