В Молдове обвинили Россию в кибератаке на ЦИК перед выборами
- Молдова обвинила Россию в кибератаке на Центральную избирательную комиссию за несколько дней до парламентских выборов.
- В стране отмечают, что это была часть гибридной кампании для дестабилизации демократии Молдовы.
Молдова обвинила Россию в кибератаке на Центральную избирательную комиссию. 28 сентября в стране должны состояться парламентские выборы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление вице-премьер-министра и министра цифровых технологий Молдовы Дойны Нистор в интервью Politico.
Что известно о российской хакерской атаке на Молдову?
Нистор рассказала, что российские хакеры захватили Wi-Fi-маршрутизаторы и пытались перегрузить серверы ЦИК Молдовы.
"Эта уязвимость была обнаружена и сейчас устранена", – сказала министр.
Она отметила, что эта кибератака – часть гибридной кампании России против Молдовы, спланированной еще несколько месяцев назад.
Нистор отметила, что так россияне пытаются дестабилизировать демократию Молдовы, а также добавила, что ее страна вместе с Украиной противостоит "одной из самых современных гибридных угроз нашего времени".
В то же время советник президента Санду по вопросам нацбезопасности отметил, что масштабы вмешательства России в дела Молдовы значительно больше, чем это было в 2024 году.
Мы наблюдаем беспрецедентные усилия: больше денег на покупку голосов, больше дезинформации на основе искусственного интеллекта, распространяемой сетями троллей, и больше ресурсов, выделенных на организацию уличного насилия. Россия делает все возможное, чтобы повлиять на результаты этих выборов,
- сказал он Politico.
Как Россия пытается сфальсифицировать выборы в Молдове?
Хакеры взломали учетные записи пророссийских партий в Молдове, которые действуют под прямым подчинением спецслужб России.
Благодаря этому, удалось узнать о сложной схеме коррумпирования избирателей. Людей заставляли снимать видео, в которых они обязывались голосовать за определенную партию. Россия обещала за это 1000 долларов.
Отмечается, что кто-то уже получил деньги, а кому-то они поступят после голосования 28 сентября.