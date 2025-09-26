Молдова обвинила Россию в кибератаке на Центральную избирательную комиссию. 28 сентября в стране должны состояться парламентские выборы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление вице-премьер-министра и министра цифровых технологий Молдовы Дойны Нистор в интервью Politico.

Что известно о российской хакерской атаке на Молдову?

Нистор рассказала, что российские хакеры захватили Wi-Fi-маршрутизаторы и пытались перегрузить серверы ЦИК Молдовы.

"Эта уязвимость была обнаружена и сейчас устранена", – сказала министр.

Она отметила, что эта кибератака – часть гибридной кампании России против Молдовы, спланированной еще несколько месяцев назад.

Нистор отметила, что так россияне пытаются дестабилизировать демократию Молдовы, а также добавила, что ее страна вместе с Украиной противостоит "одной из самых современных гибридных угроз нашего времени".

В то же время советник президента Санду по вопросам нацбезопасности отметил, что масштабы вмешательства России в дела Молдовы значительно больше, чем это было в 2024 году.

Мы наблюдаем беспрецедентные усилия: больше денег на покупку голосов, больше дезинформации на основе искусственного интеллекта, распространяемой сетями троллей, и больше ресурсов, выделенных на организацию уличного насилия. Россия делает все возможное, чтобы повлиять на результаты этих выборов,

- сказал он Politico.

Как Россия пытается сфальсифицировать выборы в Молдове?