Результаты выборов могут подтолкнуть Путина к усилению агрессии против Украины, – Newsweek

Партия "Единая Россия" получила рекордное количество мест в парламенте по итогам выборов. Российский экономист заявил, что диктатор Путин, вероятно, воспользуется этим результатом как мандатом на продолжение агрессии против Украины.

Особенно – на фоне растущих предположений о том, не станут ли эти выборы предвестником военного призыва. Об этом пишет издание Newsweek.

Каковы возможные последствия результатов выборов в России

ЦИК России сообщила в понедельник, 21 сентября, что партия "Единая Россия", связанная с Путиным, получит 355 мест в Государственной Думе, насчитывающей 450 депутатов. Это превосходит предыдущий рекорд партии, установленный в 2016 году (343 места), благодаря получению почти 58% голосов по партийным спискам и доминированию в одномандатных округах.

Трехдневные выборы, проходившие на фоне устойчивой инфляции, новых санкций США и экономики военного времени, которую ощущают на себе россияне, сопровождались сообщениями о вбросе бюллетеней, сбоях в работе электронных систем голосования и завышенных, по мнению аналитиков, завышенные показатели явки.

Сергей Гуриев, занимавший должность ректора Российской экономической школы в Москве в 2004 – 2013 годах и был неофициальным советником экс-президента Медведева, заявил, что Путин будет использовать результаты голосования как доказательство того, что россияне готовы терпеть экономические трудности, пока он настойчиво продолжает реализацию своих военных целей, направленных на капитуляцию Украины.

Путин уже говорил, что война не бывает бесплатной – она обходится дорого. Он использует этот результат как подтверждение того, что россияне готовы "затянуть пояса",

– отметил Гуриев.

А Медведев, который в настоящее время занимает должность заместителя председателя Рады безопасности России, ранее заявил, что "Единая Россия" и впредь будет поддерживать внешнеполитические цели Путина и усилия, направленные на победу над "врагами" России.

Также уже давно звучат предположения, что после выборов может произойти мобилизация сотен тысяч военнослужащих. Сам Кремль отрицает планы немедленного призыва, но после неудачной частичной мобилизации в сентябре 2022 года власти создали цифровую инфраструктуру, что облегчает процесс призыва и перекрывает потенциальные пути уклонения от него.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что российские чиновники пытаются вывести активы за границу и советуют друзьям и родственникам уезжать из России, опасаясь, что высокий статус не спасет их от отправки на фронт.

Как отметил Гуриев, Путину "нужно сопоставить политические издержки", и он может расценить результаты голосования на выборах как "сигнал о том, что россияне на самом деле не против" призыва.

А российская политолог и основательница аналитической компании R.Politik Татьяна Станова отметила, что Путин будет трактовать эти результаты как подтверждение поддержки войны, несмотря на растущий спрос на ее завершение – факт, который выборы тщательно замаскировали.

К слову, путинская "Единая Россия" проиграла выборы как минимум на 18 зарубежных участках. Россияне малоактивно голосовали за нее в Париже, Вильнюсе, Праге и многих других городах мира.