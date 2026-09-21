Особливо – на тлі зростання припущень про те, чи не стануть ці вибори передвісником військового призову. Про це пише видання Newsweek.

Які можливі наслідки результатів виборів у Росії

ЦВК Росії повідомила у понеділок, 21 вересня, що партія "Єдина Росія", пов'язана з Путіним, отримає 355 місць у Державній думі, що налічує 450 депутатів. Це перевершує попередній рекорд партії, встановлений у 2016 році (343 місця), завдяки отриманню майже 58% голосів за партійними списками та домінуванню в одномандатних округах.

Триденні вибори, що проходили на тлі стійкої інфляції, нових санкцій США та економіки воєнного часу, яку відчувають на собі росіяни, супроводжувалися повідомленнями про вкидання бюлетенів, збої в роботі електронних систем голосування та завищені, на думку аналітиків, показники явки.

Сергій Гурієв, який обіймав посаду ректора Російської економічної школи в Москві у 2004 – 2013 роках і був неофіційним радником експрезидента Медведєва, заявив, що Путін використовуватиме результати голосування як доказ того, що росіяни готові терпіти економічні труднощі, поки він наполегливо продовжує реалізацію своїх воєнних цілей, спрямованих на капітуляцію України.

Путін уже казав, що війна не буває безкоштовною – вона коштує дорого. Він використає цей результат як підтвердження того, що росіяни готові "затягнути паски",

– зазначив Гурієв.

А Медведєв, який нині обіймає посаду заступника голови ради безпеки Росії, раніше заявив, що "Єдина Росія" й надалі підтримуватиме зовнішньополітичні цілі Путіна та зусилля, спрямовані на перемогу над "ворогами" Росії.

Також уже тривалий час лунають припущення, що після виборів може відбутися мобілізація сотень тисяч військовослужбовців. Сам Кремль заперечує плани щодо негайного призову, але після невдалої часткової мобілізації у вересні 2022 року влада створила цифрову інфраструктуру, що полегшує процес призову та перекриває потенційні шляхи ухилення від нього.

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що російські посадовці намагаються вивести активи за кордон і радять друзям та родичам виїжджати з Росії, побоюючись, що високий статус не врятує їх від відправки на фронт.

Як зазначив Гурієв, Путіну "потрібно порівняти політичні витрати", і він може розцінити голосування на виборах як "сигнал, що росіяни насправді не проти" призову.

А російська політологиня й засновниця аналітичної компанії R.Politik Тетяна Станова зазначила, що Путін трактуватиме ці результати як підтвердження підтримки війни, попри зростаючий запит на її завершення — факт, який вибори ретельно замаскували.

До слова, путінська "Єдина Росія" програла вибори на щонайменше 18 закордонних дільницях. Росіяни голосували неактивно за неї у Парижі, Вільнюсі, Празі та багатьох інших містах світу.