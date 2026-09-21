Путинская "Единая Россия" проиграла выборы на 18 зарубежных избирательных участках

В России 18 – 20 сентября проходили выборы в Государственную Думу. Партия Путина "Единая Россия" не смогла занять первое место по итогам голосования во многих городах, которые стали центрами миграции россиян после начала войны с Украиной.

Она проиграла в Париже, Вильнюсе, Праге и многих других городах по всему миру. Об этом пишет "Агентство".

Как россияне голосовали за рубежом

На части зарубежных участков "единоросы" заняли третье место, уступив и "Новым людям", и КПРФ.

"Агентство" проанализировало данные с 27 зарубежных избирательных участков. На 18 из них "Единая Россия" набрала меньше голосов, чем одна или две другие партии.

Результаты выглядят так:

Алматы: "Новые люди" – 53,87%, КПРФ – 24,22%, "Единая Россия" – 8,94%;

Бангкок: "Новые люди" – 48,8%, КПРФ – 23,11%, "Единая Россия" – 13,56%;

Барселона: "Новые люди" – 55,44 %, КПРФ – 24,26 %, "Единая Россия" – 5,56 %;

Варшава: "Новые люди" – 47,72 %, КПРФ – 23,59 %, "Единая Россия" – 15,01 %;

Вена: "Новые люди" – 47,22 %, КПРФ – 19,23 %, "Единая Россия" – 15,67 %;

Вильнюс: "Новые люди" – 33,94 %, КПРФ – 30,28 %, "Единая Россия" – 17,43 %;

Гаага: "Новые люди" – 57,93 %, КПРФ – 22,38 %, "Единая Россия" – 6,65 %;

Дананг: "Новые люди" – 50,81 %, КПРФ – 31,88 %, "Единая Россия" – 3,94 %;

Зальцбург: "Новые люди" – 60,79 %, КПРФ – 18,35 %, "Единая Россия" – 9,71 %;

Любляна: "Новые люди" – 61,47 %, КПРФ – 17,75 %, "Единая Россия" – 8,23 %;

Париж: "Новые люди" – 42,88 %, "Единая Россия" – 21,59 %, КПРФ – 18,68 %;

Прага: "Новые люди" – 54,35 %, КПРФ – 21,52 %, "Единая Россия" – 7,72 %;

Пхукет: "Новые люди" – 44,72 %, КПРФ – 29,88 %, "Единая Россия" – 10,25 %;

Страсбург: "Новые люди" – 48,83 %, КПРФ – 20,74 %, "Единая Россия" – 15,72 %;

Тель-Авив: "Новые люди" – 52,32 %, "Единая Россия" – 17,76 %, КПРФ – 16,02 %;

Хайфа: "Новые люди" – 45,35 %, "Единая Россия" – 18,99 %, КПРФ – 16,86 %;

Хельсинки: "Новые люди" – 48,29 %, КПРФ – 20,50 %, "Единая Россия" – 14,21 %;

Хошимин: "Новые люди" – 38,96 %, КПРФ – 33,57 %, "Единая Россия" – 10,96 %.

Лишь в 9 городах за рубежом "Единая Россия" заняла первое место:

Баку: "Единая Россия" – 34,63 %, "Новые люди" – 26,48 %, КПРФ – 21,85 %;

Бишкек: "Единая Россия" – 35,96 %, "Новые люди" – 25,32 %, КПРФ – 23,82 %;

Канберра: "Единая Россия" – 39,18 %, "Новые люди" – 19,88 %, КПРФ – 16,96 %;

Марсель: "Единая Россия" – 35,59 %, "Новые люди" – 27,97 %, КПРФ – 15,25 %;

Рига: "Единая Россия" – 37,15 %, "Новые люди" – 24,77 %, КПРФ – 21,67 %;

Сидней: "Единая Россия" – 31,66 %, "Новые люди" – 31,35 %, КПРФ – 19,75 %;

София: "Единая Россия" – 40,80 %, "Новые люди" – 29,29 %, КПРФ – 14,42 %;

Стамбул: "Единая Россия" – 36,07 %, "Новые люди" – 31,08 %, КПРФ – 19,23 %;

Ханой: "Единая Россия" – 34,74%, "Новые люди" – 30,21%, КПРФ – 20,54%.

В целом по состоянию на 14:00 понедельника, 21 сентября, "Единая Россия" набирала на зарубежных участках 39,58% голосов, "Новые люди" – 24,49%, КПРФ – 16,99%.

Собственно, даже намека на интригу в окончательных результатах голосования искать не стоит. После подсчета более 90% бюллетеней "Единая Россия" побеждает с 57,86% голосов.