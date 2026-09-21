ЦИК России публикует на своем официальном сайте итоги парламентских выборов 2026 года. Как отметил 24 Канал, не стоит искать даже намека на интригу в результатах голосования.

Какие результаты показали партии на выборах в России?

Согласно обнародованным данным, политический ландшафт Государственной Думы не претерпевает ощутимых изменений. После подсчета около 50% бюллетеней видим следующие результаты по партиям:

"Единая Россия" – 57,87 %.

Коммунистическая партия (КПРФ) – 13,79%.

Либерально-демократическая партия (ЛДПР) – 8,80%.

"Новые Люди" – 7,86%.

"Справедливая Россия" – 5,11%.

Остальные политические партии и объединения не преодолели 5-процентный барьер.

"Единая Россия", как и прогнозировалось, лидирует в общем зачете и смогла преодолеть психологический барьер в 50%, но даже если бы этого не произошло, это не лишило бы ее единоличного конституционного большинства. Дело в том, что многие представители "Единой России" побеждают в одномандатных округах – например, пишут, что в Москве они заберут все 16 таких.

Явка, скандалы и "голосование" на оккупированных территориях

Отдельного внимания заслуживает статистика посещаемости избирательных участков – официальная явка составила 56,66%. Этот показатель стал рекордным за последние десятилетия, но фактически лишь немного превышает цифры прошлых кампаний 2021 (51,72%) и 2016 года (47,88%) – несмотря на беспрецедентную мобилизационную кампанию и жесткое использование административного ресурса на федеральном уровне.

Дополнительным доказательством тотального давления на оппозицию стал беспрецедентный недопуск к голосованию единственной легальной антивоенной силы – партии "Яблоко". Накануне старта кампании Верховный суд России по надуманному иску полностью отменил регистрацию ее федерального списка, а впоследствии власти исключили из бюллетеней и большинство кандидатов от этой партии в одномандатных округах.

Процесс "волеизъявления" сопровождался массовыми сообщениями о фальсификациях. Наблюдатели зафиксировали сотни инцидентов, а среди наиболее распространенных нарушений фигурируют организованные подвозы бюджетников, так называемые "карусели" и прямое давление на избирателей и кандидатов от оппозиции. Конечно, в штаб-квартире ЦИК России все обвинения категорически отвергают, называя отчеты наблюдателей безосновательными.

Наиболее спорным аспектом этих выборов стало проведение "голосования" на временно оккупированных территориях Украины, в частности на захваченных в 2022 – 2024 годах, то есть во время полномасштабного вторжения, частях Донецкой и Запорожской областей, а также традиционно в оккупированном Крыму. На этих территориях оккупационные администрации сообщили о более чем 70-процентной поддержке "Единой России".