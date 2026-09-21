ЦВК Росії на своєму офіційному сайті публікує підсумки парламентських виборів 2026 року. Як зауважив 24 Канал, навіть натяку на інтригу у результатах голосування годі й шукати.

Які результати мають партії на виборах у Росії?

Згідно з оприлюдненими даними, політичний ландшафт Державної Думи не зазнає відчутних змін. Після підрахунку близько 50% бюлетенів бачимо такі результати у партій:

"Єдина Росія" – 57,87%.

Комуністична партія (КПРФ) – 13,79%.

Ліберально-демократична партія (ЛДПР) – 8,80%.

"Нові Люди" – 7,86%.

"Справедлива Росія" – 5,11%.

Інші політичні партії та об'єднання бар'єр у 5% не подолали.

"Єдина Росія" прогнозовано має загальне лідерство та змогла подолати психологічний бар'єр у 50%, але якби й навіть ні, це не позбавило б її одноосібної конституційної більшості. Річ у тім, що багато представників "Єдиної Росії" перемагають в одномандатних округах – до прикладу, пишуть, що у Москві вони заберуть усі 16 таких.

Явка, скандали, та "голосування" на окупованих територіях

Окремої уваги заслуговує статистика відвідуваності виборчих дільниць – офіційна явка склала 56,66%. Цей показник став рекордним за останні десятиліття, але фактично лише трохи перевищує цифри минулих кампаній 2021 (51,72%) та 2016 року (47,88%) – попри безпрецедентну мобілізаційну кампанію та жорстке використання адміністративного ресурсу на федеральному рівні.

Додатковим доказом тотального тиску на опозицію став безпрецедентний недопуск до голосування єдиної легальної антивоєнної сили – партії "Яблоко". Напередодні старту кампанії Верховний суд Росії за надуманим позовом повністю скасував реєстрацію її федерального списку, а згодом влада зачистила з бюлетенів і більшість кандидатів від цієї партії в одномандатних округах.

Процес "волевиявлення" супроводжувався масовими повідомленнями про фальсифікації. Спостерігачі зафіксували сотні інцидентів, а серед найпоширеніших порушень фігурують організовані підвезення бюджетників, так звані "каруселі" та прямий тиск на виборців і кандидатів від опозиції. Звісно, у штаб-квартирі ЦВК Росії усі звинувачення категорично відкидають, називаючи звіти спостерігачів безпідставними.

Найбільш суперечливим аспектом цих виборів стало проведення "голосування" на тимчасово окупованих територіях України, зокрема на загарбаних у 2022 – 2024 роках, тобто під час повномасштабного вторгнення, частинах Донецької та Запорізької областей, а також традиційно в окупованому Криму. На цих територіях окупаційні адміністрації відзвітували про понад 70% підтримки для "Єдиної Росії".