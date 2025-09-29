В апреле 2026 года в Венгрии состоятся парламентские выборы. Сейчас опросы свидетельствуют о том, что действующий премьер-министр Виктор Орбан не сможет победить.

Его оппонент Петер Мадьяр имеет больше шансов одержать победу и стать премьер-министром Венгрии. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучила кандидат политических наук и эксперт по международным отношениям Мария Гелетий.

Читайте также Когда Орбан потеряет власть: СМИ назвали потенциальную дату начала переговоров о вступлении в ЕС

Каковы шансы Орбана на победу?

Мария Гелетий отметила, что у Орбана могут быть шансы, если он сможет убедить людей, которые еще не определились, голосовать за него. Также венгерский премьер пытается склонить на свою сторону венгров, которые проживают на украинском Закарпатье и имеют паспорта Венгрии.

Кроме того, Россия часто помогает кандидатам, которые ей нравятся. Орбан может попытаться воспользоваться российской поддержкой, чтобы каким-то странным образом победить на выборах.

Но если это будут честные выборы, то пока у него нет шансов. Потому что он не смог убедить своих избирателей в том, что он сможет дальше двигать страну в правильном направлении,

– сказала кандидат политических наук.

По состоянию на сейчас различные опросы показывают, что люди устали от Орбана, от недемократичности Венгрии, несмотря на то, что она является членом ЕС. Там очень много ограничений, которые негативно влияют на экономическую ситуацию в стране. В то же время референдум о вступлении Украины в ЕС, попытки дружить с Россией также не поднимают рейтинг Орбана.

Последние заявления Орбана