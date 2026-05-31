Путин заявляет об "успехах" российских войск на фронте, однако это совсем не так: анализ ISW

Глава Кремля Владимир Путин продолжает делать заявления о якобы успехах российских войск на фронте, которые не соответствуют действительности. Таким образом Москва пытается усилить давление на Украину и склонить ее к принятию российских условий.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), опубликованном 30 мая 2026 года.

Читайте также Россияне пытаются инфильтрироваться в ряде городов на Востоке Украины: обзор и карты фронта от ISW

Как в России оценивают ситуацию на фронте?

29 мая на пресс-конференции с журналистами Путин заявил, что российские войска якобы ежедневно наступают на всех направлениях, а потому только Россия имеет "право" говорить о приближении завершения войны. Он также намекнул, что Россия якобы движется к достижению своих целей.

Такие утверждения фактически предусматривают, что Россия находится в настолько сильной позиции, что Украина должна согласиться на ее условия.

В то же время, по словам аналитиков, эти заявления игнорируют украинские успехи на поле боя, в частности замедление российского наступления, освобождение Украиной большей территории, чем было захвачено российскими войсками в апреле 2026 года, а также развитие дальнобойных ударов.

ISW оценил, что неоднократные преувеличения российским военным командованием успехов российских военных на местах, вероятно, дали Путину ложное представление о ситуации на поле боя,

– говорится в отчете.

Эти преувеличения, вероятно, заставляют Путина верить, что его войска могут достичь поставленных целей в ближайшей или среднесрочной перспективе, несмотря на то, что боевые показатели России в 2026 году стабильно ухудшаются.

В это время российские власти также продолжают искать новые способы противодействия украинским ударам по глубокому тылу, в частности через создание региональными чиновниками новых государственных структур для координации противовоздушной обороны.

29 мая Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшего усиления противовоздушной обороны России.

30 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о создании нового регионального "Министерства защиты объектов Нижегородской области". Как отметили в ISW, это первый случай создания на уровне российского региона отдельного "министерства" по вопросам ПВО, что, вероятно, свидетельствует об официальных попытках адаптироваться к растущей угрозе.

Подобные изменения ранее ввела Ленинградская область – в частности через мобилизацию ресурсов для нужд ПВО вблизи критической инфраструктуры и предоставление региональной материальной и тактической поддержки подразделениям.

Российские источники также утверждают, что власти все больше перекладывают финансирование систем ПВО на региональные бюджеты, и новые инициативы на уровне областей соответствуют этой тенденции.