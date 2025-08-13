Зеленский и европейские лидеры будут иметь онлайн-разговор с Трампом 13 августа. Он состоится перед саммитом главы Белого дома с Владимиром Путиным.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "Это не уступка России": Рубио назвал цель Трампа во встрече с Путиным на Аляске

Когда будет видеовстреча Зеленского, европейских лидеров и Трампа?

Лидеры Европы и Украины встретятся с президентом США Дональдом Трампом на виртуальной встрече в среду, 13 августа, перед его саммитом с Владимиром Путиным.

Ожидается, что видеоконференция между Трампом, Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза состоится в 12:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву), о чем сообщил представитель правительства Германии.

Генеральный секретарь НАТО Рютте также примет участие в конференции, которую проводит канцлер Германии Фридрих Мерц.

После чего Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс пообщаются с европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече в 13:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву).

Тогда в 14:30 по Гринвичу (17:30 по Киеву) состоится онлайн-встреча "коалиции желающих" группы стран, которые работают над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.