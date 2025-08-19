Лидер США Дональд Трамп высказался о возможной встрече президентов Украины и России. По его словам, Зеленский и Путин должны сначала провести двустороннюю встречу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Что заявил Трамп о встрече Зеленского и Путина?

Президент США обсудил следующие шаги в продвижении мира между Россией и Украиной. Дональд Трамп высказался относительно возможной предстоящей встречи Зеленского и Путина.

Он отметил, что президенты должны встретиться без него перед предложенным трехсторонним саммитом.

Выступая на Fox News, он подробнее рассказал о своих планах встречи между Путиным и Зеленским, пишет CNN.

"Я будто договорился с Путиным и Зеленским, и знаете, именно они должны управлять процессом, а мы же за 7000 миль оттуда", – сказал Трамп.

В частности, он подробнее рассказал о вчерашнем телефонном разговоре с Путиным после встречи с Зеленским и лидерами Европы в Белом доме в понедельник, 18 августа, о чем информирует Rapid Response 47.

"Я сказал ему (Путину – 24 Канал), что мы договоримся о встрече с президентом Зеленским, и вы встретитесь с ним, а потом, после этой встречи, если все будет хорошо, я встречусь, и мы завершим разговор", – рассказал детали Трамп.

Что Трамп заявлял после телефонного разговора с Путиным?