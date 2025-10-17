Дональд Трамп решил усилить Украину, но в своей любимой манере – с большими оговорками. В последние недели Трамп и Зеленский активно общались по телефону и договорились о личной встрече в Вашингтоне. Все это время в публичном пространстве звучали предположения о передаче Украине ракет Tomahawk, а риторика самого Трампа в сторону России достигла новых уровней жесткости.

24 Канал проанализировал, чего ожидать от встречи Зеленского и Трампа, готовы ли США передать Украине "Томагавки" и как звонок Путина в Вашингтон может разрушить весь достигнутый прогресс и вернуть Трампа в нужное Кремлю состояние. В этом нам помог разобраться политолог-американист и глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов.

Встреча Зеленского и Трампа: почему Вашингтон меняет риторику?

Всего несколько недель дипломатической работы хватило, чтобы радикально изменить риторику Белого дома в сторону Украины. Два телефонных звонка между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом стали не просто подготовкой к личной встрече, они засвидетельствовали сдвиг в отношении Вашингтона. Американцы перешли от роли осторожного наблюдателя к роли активного игрока, который снова готов влиять на ход войны.

Президент Украины акцентировал внимание на усилении украинской противовоздушной обороны, долгосрочных гарантиях безопасности и повышении "дальнобойности". В свою очередь Трамп начал активнее продвигать идею "мира через силу" и даже отметил,, что Украина должна получить возможность "не только защищаться, но и наступать".

За диалогом двух президентов последовало участие министра войны США Пита Хегсета в Брюсселе на 31-м заседании "Рамштайн". Глава Пентагона, впервые с приходом Дональда Трампа в Белый Дом, – лично принял участие в саммите. Но изменения претерпело не только физическое присутствие Хегсета, трансформировалась и его риторика. Министр войны подчеркнул для своих коллег, что "Соединенные Штаты вместе с союзниками заставят Россию заплатить за продолжение агрессии".



Пит Хегсет вместе с коллегами на открытии 31-го саммита "Рамштайн" / Фото из телеграм-канала министра обороны Украины Дениса Шмыгаля

Хегсет отдельно отметил, что "эта война не началась при Трампе, но закончится при Трампе", подчеркнув решимость президента США в урегулировании российско-украинской войны. Впрочем, больше всего Пит Хегсет обращал внимание на инициативу PURL, которая позволяет европейцам закупать американское оружие для Украины и даже расхваливал партнеров, которые активно к ней присоединились.

Впрочем, похоже, что не только европейцы будут заниматься усилением украинской обороны. Дональд Трамп, который еще летом сохранял публичную дистанцию от украинской темы, теперь демонстрирует готовность действовать, можно сказать, с рекордной для США жесткостью. Он заявил, что готов (возможно) отправить Украине крылатые ракеты Tomahawk, "если война не будет урегулирована".

По данным западных медиа, Белый дом действительно рассматривает вариант поставки этих ракет как "инструмент давления на Кремль", а Пентагон даже подготовил технические сценарии такой передачи на случай, если Трамп действительно примет соответствующее решение. Впрочем, там признают, что для запуска "Томагавков" Украине понадобятся также американские пусковые установки, что потенциально может втянуть США в прямую конфронтацию с Россией.

Резкое изменение риторики Дональда Трампа, очевидно, совпадает с заметным охлаждением личных отношений между Трампом и Путиным. После "дружественного, но безрезультатного" саммита на Аляске в августе, президент США все чаще критикует российского лидера. Трамп отмечает глубокие проблемы российской экономики, мол, из-за "плохой экономики" Путин должен был бы стремиться заключить мирное соглашение. И несмотря на то, что часть дипломатов в Вашингтоне считает эту линию скорее тактическим давлением, сам факт возвращения темы Украины на первые места повестки дня президента США свидетельствует о личной вовлеченности и заинтересованности Трампа в вопросе российско-украинской войны.

В то же время украинская сторона активно подталкивает этот процесс. Зеленский прямо сказал, что "Россия боится даже самой возможности передачи "Томагавков", а значит такое давление может быть эффективным" и предварительно отправил в Вашингтон высокопоставленную делегацию для подготовки деталей предстоящей встречи с Трампом. И в Киеве понимают, что окончательное решение будет приниматься с учетом реакции Кремля.



Крылатые ракеты "Tomahawk" способны существенно расширить возможности Украины по поражению целей в российском тылу / Источник: BBC

Впрочем, политолог-американист и глава "Института Американистики" Владислав Фарапонов в комментарии для 24 Канала отметил, что именно мирные инициативы и предложения должны стать краеугольным камнем предстоящей встречи Зеленского с Трампом.

Владислав Фарапонов политолог-американист и глава "Института Американистики" Решение о передаче "Томагавков" может быть принято, но сроки их поставки и реальная интеграция в нашу оборону остаются под вопросом. В то же время для нас чрезвычайно важно сместить фокус внимания – от военной помощи, хотя она и остается критической, – к участию Трампа в процессе прекращения огня. Именно это должно стать главной темой наших диалогов с американцами. Такой подход позволит Украине оставаться в центре внимания американских медиа и общества.

Все это создает ощущение поворотного момента, когда слова о "мире через силу" перестают быть просто лозунгом и превращаются в политическую формулу новой американской стратегии. Встреча Зеленского и Трампа 17 октября может стать ее первым реальным тестом.

Как успех на Ближнем Востоке усиливает уверенность Трампа?

Однако не на пустом месте возникла внезапная уверенность Дональда Трампа в украинском урегулировании. Накануне президент США открыто хвастался своим успехом в совершенно другом регионе. Соглашение между Израилем и ХАМАС стало доказательством, что его подход работает. Договоренность, достигнутая американской дипломатией, фактически завершила двухлетнюю войну в секторе Газа и обеспечила освобождение 20 израильских заложников.

Израиль обязался постепенно вывести войска из Газы, за исключением буферной зоны. В свою очередь ХАМАС должен разоружиться и передать власть новому технократическому правительству под международным наблюдением, а в самой Газе развернутся специальные силы наблюдения.



Дональд Трамп выступает с речью перед израильским Кнессетом / Фото AP

Завершение войны в секторе Газа стало первой реальной победой президента Дональда Трампа, и он своего триумфа не скрывал. Выступая в Кнессете глава США заявил, что теперь планирует сосредоточиться на России, добавив, что после достижения мира в Украине планирует также заключить новую "ядерную сделку" с Ираном. Похоже, что Дональд Трамп руководствуется очень простой логикой, ведь если он смог принудить к миру Израиль и ХАМАС, ему удастся сделать то же самое с Украиной и Россией, или же заставить Москву "заплатить за продолжение войны".



В словах президента США о "фокусировке на России" чувствуется не просто дипломатическая амбиция, а личный вызов завершить крупнейшую войну Европы со времен Второй мировой.

Для Украины этот внезапный успех США создал необычную, но благоприятную ситуацию. Владимир Зеленский публично приветствовал урегулирование войны в Газе и отметил, что "мир в одной части мира дает надежду другим".

Однако реальность оказалась несколько сложнее. Западные аналитики отмечают, что тактика урегулирования войны в Газе вряд ли сработает для давления на Россию. Дело в том, что Трамп имел прямые рычаги влияния на Израиль, который сильно зависит от американских поставок оружия, тогда как Москва опирается на Пекин и в придачу имеет устойчивую теневую экономику. В случае Израиля это были реальные финансовые и политические рычаги, но в случае России остается только риторика и угрозы "Томагавками". В то же время попытки экономического давления на Москву через Индию и Китай пока имеют ограниченный эффект.

Для самого Трампа успех на Ближнем Востоке стал дополнительной легитимацией собственной политики, ведь он доказал, что "Трамп 2.0" уже не просто продает рассказы о мире во всем мире своим избирателям, а лидер, который стремится оставить настоящее политическое наследие. И именно такой успех мог добавить Трампу уверенности в его будущих шагах против России. Более того, это стало дополнительным свидетельством для европейских партнеров, что США могут и готовы действовать эффективно с реальным результатом, даже там, где сама Европа оказалась бессильной.

Экономический фронт: как Трамп давит новыми пошлинами на партнеров России?

Когда Дональд Трамп говорит о "мире через силу", он имеет в виду не только ракеты, но и пошлины. После нескольких недель дипломатического давления на Кремль и громких обсуждений передачи "Томагавков", президент США открыл новое направление давления – против главных экономических партнеров Москвы. И хотя эти шаги пока скорее декларативные, чем реальные, именно они определяют линию основную линию давления Вашингтона против России, то есть попытку подрезать финансовые артерии, питающие российскую военную экономику.

15 октября Трамп объявил в Белом доме, что премьер-министр Индии Нарендра Моди "заверил его" в прекращении закупок российской нефти. В свою очередь в Нью-Дели это заявление не подтвердили, однако опубликовали в ответ осторожное заявление о "диверсификации" поставок топлива. В тексте – ни слова о России, но ощутимо изменение тона. Если еще в августе индийский МИД называл американские пошлины "несправедливыми и неоправданными", то теперь говорил о "расширении энергетического сотрудничества с США".



Китай и Индия лидируют в закупках российских энергоносителей во время полномасштабного вторжения / Statista

Факты же говорят о том, что Индия остается одним из главных потребителей российской нефти. По состоянию на сентябрь 2025 года на Индию приходится около 37% экспорта российской нефти, а двусторонний товарооборот уже превышает 65 миллиардов долларов. Более того, Reuters сообщает, что государственные индийские компании снова начали оплачивать часть контрактов в китайских юанях, чтобы обойти долларовые расчеты и упростить цепочки теневых платежей. Это означает, что вместо разрыва с Москвой Индия адаптируется к новым санкциям, привлекая Пекин к своим расчетам.

Именно поэтому после Индии в фокусе внимания американского президента снова оказался Китай. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские сенаторы готовы предоставить президенту Трампу полномочия "ввести пошлины до 500% против Китая". По словам Бессента, наказывать Пекин также будут именно "за покупку российской нефти, которая питает военную машину Кремля".

Владислав Фарапонов политолог-американист и глава "Института Американистики" Я считаю, что Трамп и в дальнейшем будет полагаться на персональную дипломатию в попытках повлиять на отдельные страны, в частности Китай и Индию. Не думаю, что президент США готов сейчас дать зеленый свет законопроекту о санкциях, подготовленному Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Скорее всего, он будет просить сенаторов предоставить ему больше времени для реализации собственного замысла. Для нас это риск, ведь это будет означать очередное затягивание на месяц-два, а то и три – фактическое продолжение статус-кво без реальных изменений.

Риторика резкая, даже по меркам администрации Трампа. Бессент обвинил Китай в том, что "он покупает 60% российской энергии и 90% иранской", и назвал Пекин "ненадежным партнером для мира", в частности из-за запрета экспорта редкоземельных материалов. В то же время он подтвердил, что Трамп планирует встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее в конце октября, и подчеркнул, что Штаты стремятся "помочь Китаю, а не навредить ему".



Министр финансов США Скотт Бессент во время выступления в возглавляемом им министерстве | Фото Getty Images

Пекин в ответ назвал это "типичным примером двойных стандартов", а официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян отметил, что "попытки США заставить Китай изменить политику импорта – экономический шантаж". Китай, по официальным данным, остается крупнейшим покупателем российских энергоресурсов – на него приходится около 45% экспорта российского газа и более половины сырой нефти.

Поэтому "500% пошлины" пока остаются больше политическим сигналом, чем реальным намерением. Но в контексте разговоров о встрече Трампа и Си, они выполняют другую функцию – создают атмосферу, в которой Вашингтон пытается выступать стороной, способной диктовать условия.

Владислав Фарапонов политолог-американист и глава "Института Американистики" Мы до сих пор не до конца понимаем позицию Трампа по участию Китая в войне на стороне России. Новые пошлины вполне возможны, но, вероятнее всего, Трамп снова выберет другой подход – сначала встреча, а потом угрозы. Он может использовать эти тарифы как инструмент давления накануне переговоров, ведь для самого Си Цзиньпина эта встреча тоже имеет большое значение. В то же время Трамп пока не готов к категорическим решениям в вопросе пошлин, поскольку они могут негативно сказаться и на американской экономике, которая сейчас находится далеко не в лучшей форме.

Трамп встретится с Путиным в Будапеште: как хозяин Кремля хочет перехватить инициативу?

В конце концов, в лучших традициях Дональда Трампа, прямо накануне встречи с Владимиром Зеленским тон американской риторики внезапно изменился. За день до переговоров с украинским лидером президент США провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным – первый с августовской встречи на Аляске. Их диалог завершился анонсом новой личной встречи в Будапеште, которая должна состояться в течение "двух недель". Трамп назвал разговор с российским диктатором "очень продуктивным" и пообещал обсудить этот звонок с Зеленским.



Предстоящие переговоры Трампа с Путиным пройдут в Будапеште, премьер Венгрии выступит посредником / Фото Getty Images

Для Украины это выглядит в определенной степени как очередной холодный душ. За несколько часов до звонка Путина Зеленский говорил о "языке силы и справедливости". Но внезапная инициатива Кремля провести этот телефонный разговор, видимо, снова позволила Путину навязать выгодную ему повестку дня. Риторика Трампа после разговора с главой РФ частично изменилась. Если накануне он публично обсуждал возможность передачи Украине Tomahawk, то теперь сказал, что "эти ракеты нужны Соединенным Штатам" и "нельзя истощать собственные запасы", хоть и не озвучил четкого отказа.

Неожиданно, однако ожидаемо внезапная лояльность Дональда Трампа к Украине разбивается о первый же звонок Владимира Путина. После каждого разговора с российским диктатором американский президент смягчает риторику и ставит под сомнение вчерашние обещания. Вместо "Томагавков" Украина получила еще один момент неопределенности и очередное напоминание, что в трамповской дипломатии каждый шаг к "усилению поддержки" может обернуться двумя шагами назад.