"В узком кругу": Зеленский и директор ЦРУ Рэтклифф тайно встретились в аэропорту Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский и глава американской разведки Джон Рэтклифф провели закрытые переговоры на территории ирландского аэропорта Шеннон. Политики пообщались с глазу на глаз, пока их самолеты проходили дозаправку перед дальнейшими рейсами.

Об частной беседе Владимира Зеленского и Джона Рэтклиффа в узком кругу сообщило агентство "Интерфакс-Украина", сославшись на собственный информированный источник.

Что известно о переговорах?

Пока официальные представители Киева и Вашингтона не раскрывают никаких подробностей о содержании этой беседы. Известно лишь, что диалог касался высшего уровня военной и оборонной политики Украины на фоне текущих вызовов.

В то же время западные журналисты из издания Reuters уточнили, что эта неанонсированная встреча состоялась еще в понедельник, 21 сентября. Оба собеседника СМИ пожелали сохранить анонимность из-за высокой деликатности обсуждаемых тем.

Как уже сообщалось на нашем сайте, после остановки в Ирландии украинская делегация отправилась в США для участия в Генассамблее ООН.

Там Владимир Зеленский уже провел ряд встреч с сенаторами, конгрессменами и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Все нормально. Уже встречались с сенаторами. Очень благодарен им за голосование за законопроект,

– отметил Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что на полях Генассамблеи также запланированы переговоры с Дональдом Трампом.

По данным источников, на этой встрече будут присутствовать спецпредставители американского политика, в частности Стив Виткофф и Марко Рубио.