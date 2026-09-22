Об этом глава государства рассказал журналистам после встречи.

Что известно о визите Зеленского?

Владимир Зеленский по прибытии в Нью-Йорк провел двухпартийную встречу с сенаторами и конгрессменами США. В переговорах приняли участие сенаторы Джин Шахин и Ричард Блюменталь, а также конгрессмены-республиканец Дэйв Маккормик и демократ Джон Кертис.

Все нормально. Уже встречались с сенаторами. Очень благодарен им за голосование за законопроект. Завтра будем общаться с президентом. Хочется, чтобы санкции сработали,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что во время визита в США планирует провести около 20 встреч. Среди них – переговоры с президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами, представителями Конгресса, международных организаций и американского бизнеса.

Одним из приоритетов Зеленский назвал укрепление украинской противовоздушной обороны и обеспечение необходимого финансирования для Украины. Также в Нью-Йорке планируют работать над новыми решениями в сфере безопасности и деэскалации.

После встречи с американскими законодателями Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась в резиденции постоянного представителя Франции при ООН.

Перед беседой с Зеленским Макрон провел переговоры с Дональдом Трампом. В ходе беседы они обсуждали возможность введения моратория на удары по энергетическому сектору Украины и России. По словам французского лидера, переговоры были "очень хорошими" и "очень конструктивными".

Стороны также говорили о необходимости усилить украинскую противовоздушную оборону. В частности, речь шла об ускорении поставок Украине ракет-перехватчиков.

Деталей возможного моратория Макрон не раскрыл, однако заявил, что планирует обсудить эту инициативу с Владимиром Зеленским. Французский президент также выразил надежду, что во время Генеральной Ассамблеи ООН удастся добиться прогресса в этом вопросе.