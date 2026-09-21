В сентябре в Германии прошли выборы в двух землях. В Мекленбурге – и Передней Померании партия Фридриха Мерца потерпела сокрушительное поражение на выборах в региональный парламент.

Несмотря на это, канцлер подчеркнул, что останется на своей должности. Об этом сообщает BBC.

Что известно о выборах в Германии?

В воскресенье, 20 сентября, состоялись земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании. На них партия "Альтернатива для Германии" (AfD) заняла первое место.

Кроме того, AfD завоевала большинство мест в региональном парламенте земли Саксония-Анхальт 6 сентября 2026 года, а также в Тюрингии в сентябре 2024 года.

Мекленбург – Передняя Померания станет третьим регионом, в котором ультраправая пророссийская AfD получит большинство в ландтаге. Однако ни одна другая партия не желает вступать с ними в коалицию, поэтому "Альтернатива для Германии" не может сформировать даже земельное правительство.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал поражение своей партии – Христианско-демократического союза – на местных выборах "катастрофой". Несмотря на это, он пообещал остаться на своей должности.

Каковы перспективы Мерца?

Канцлер ФРГ находится под все более сильным давлением. В последние месяцы его рейтинг одобрения остается низким. Мерц заявил журналистам в берлинской штаб-квартире партии в воскресенье, 20 сентября, что он продолжит выбранный курс.

Он подчеркнул, что реформы должны продолжаться, и он возьмет на себя эту ответственность.

То, что нужно сделать сейчас, требует стойкости, непоколебимости и терпения. Я продемонстрирую это как председатель партии ХДС и, прежде всего, как канцлер нашей страны. Я бы даже сказал, что эти реформы являются противоядием от авторитарного яда, который, наряду с увлечением авторитаризмом, все глубже проникает в наше общество,

– заявил Мерц.

BBC пишет, что в Германии накануне выборов активно спекулировали на тему возможной замены канцлера. Однако на прошлой неделе лидеры 8 немецких федеральных земель поддержали Мерца, возглавляющего правительство уже 16 месяцев.

В воскресенье, 20 сентября, член Берлинского парламента от ХДС Буркард Дреггер заявил, что Мерц должен остаться на посту. Он назвал избирателей "нетерпеливыми" и подчеркнул, что не стоит ожидать решения всех сложных вопросов за год.

Хотя сторонники действующего канцлера утверждают, что многие проблемы, с которыми столкнулась страна, являются унаследованными, сам Мерц по-прежнему остается крайне непопулярным. BBC пишет, что правая позиция Мерца по вопросу иммиграции не смогла подорвать поддержку AfD, одновременно отталкивая людей, придерживающихся более левых взглядов.

Напомним, что партия "Христианско-демократический союз" впервые в истории не прошла в парламент земли Мекленбург – Передняя Померания, набрав лишь 4,9% голосов избирателей. Политической силе не хватило 0,1 процентного пункта для преодоления избирательного барьера.