Канцлер Фридрих Мерц уже назвал результаты ХДС в Мекленбурге-Передней Померании "катастрофой", сообщает Spiegel.

Что известно о первых результатах?

В Мекленбурге-Передней Померании, по данным экзит-полов, лидирует "Альтернатива для Германии" с 37% голосов, тогда как СДПГ набирает 35,5%. В Берлине первое место предварительно занимает "Левая партия" – 24,5%, далее следуют ХДС с 20% и "АдН" с 16%.

В то же время окончательные результаты еще зависят от подсчета голосов, поэтому данные экзит-полов не являются окончательными. В Берлине во время голосования также были зафиксированы случаи, когда отдельным избирателям выдавали неправильные бюллетени, в частности некоторым 16- и 17-летним гражданам. После выявления ошибки им предоставили возможность проголосовать нужным бюллетенем.

Канцлер Германии и лидер ХДС Фридрих Мерц назвал результат своей партии в Мекленбурге-Передней Померании "катастрофой".

ХДС упорно боролась, но была раздавлена поляризацией между СДПГ и "АдН",

– заявил он.

В то же время результат ХДС в Берлине Мерц оценил более позитивно и пообещал продолжить курс реформ федерального правительства: "Реформы должны состояться. Я приложу все усилия для этого как председатель партии и, прежде всего, как канцлер нашей страны".

Напомним, руководство немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) готовит возможные переговоры с представителем Кремля о возобновлении поставок российского газа в Германию. Встреча может состояться уже в марте 2027 года с участием сопредседателей АдН Алис Вайдель и Тино Хрупаллы, а также советника Владимира Путина Кирилла Дмитриева.

Переговоры, по информации источников агентства, возможны только после заключения рамочного мирного соглашения между Россией и Украиной. Среди потенциальных мест проведения встречи рассматриваются Израиль, Объединенные Арабские Эмираты и Индия. Также организаторы надеялись на участие представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, однако американский чиновник заявил Reuters, что их не информировали о встрече и не приглашали.

Одной из тем переговоров может стать возобновление работы газопроводов "Северного потока". До полномасштабного вторжения Россия поставляла Германии более половины природного газа и более трети сырой нефти.

В то же время представители АдН официально не подтвердили подготовку встречи, а пресс-секретарь Кирилла Дмитриева отказался от комментариев Reuters. Алис Вайдель ранее публично выступала за отмену ограничений на российскую нефть и газ, связывая дешевые энергоресурсы с конкурентоспособностью немецкой экономики.

Предложение о возвращении российского газа уже вызвало критику со стороны немецких политиков, выступающих против возобновления зависимости от Москвы. В то же время сама АдН не входит в состав федерального правительства Германии, поэтому потенциальная встреча носила бы прежде всего политический и символический характер.