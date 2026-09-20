Канцлер Фрідріх Мерц уже назвав результат ХДС у Мекленбурзі-Передній Померанії "катастрофою", цитує Spiegel.

Що відомо про перші результати?

У Мекленбурзі-Передній Померанії, за даними екзитполів, лідирує "Альтернатива для Німеччини" з 37% голосів, тоді як СДПН отримує 35,5%. У Берліні перше місце попередньо посідає "Ліва партія" – 24,5%, далі йдуть ХДС із 20% та "АдН" із 16%.

Водночас остаточні результати ще залежать від підрахунку голосів, тому дані екзитполів не є остаточними. У Берліні під час голосування також зафіксували випадки, коли окремим виборцям видали неправильні бюлетені, зокрема деяким 16- та 17-річним громадянам. Після виявлення помилки їм надали можливість проголосувати потрібним бюлетенем.

Канцлер Німеччини та лідер ХДС Фрідріх Мерц назвав результат своєї партії в Мекленбурзі-Передній Померанії "катастрофо".

ХДС запекло боролася, але була розчавлена поляризацією між СДПН та "АдН",

– заявив він.

Водночас результат ХДС у Берліні Мерц оцінив позитивніше та пообіцяв продовжити курс реформ федерального уряду: "Реформи мають відбутися. Я докладу всіх зусиль для цього як голова партії і, насамперед, як канцлер нашої країни".

Нагадаємо, керівництво німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) готує можливі переговори з представником Кремля щодо відновлення постачання російського газу до Німеччини. Зустріч може відбутися вже у березні 2027 року за участю співголів АдН Аліс Вайдель і Тіно Хрупалли та радника Владіміра Путіна Кирила Дмитрієва.

Переговори, за інформацією джерел агентства, можливі лише після укладення рамкової мирної угоди між Росією та Україною. Серед потенційних місць проведення зустрічі розглядають Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати та Індію. Також організатори сподівалися на участь представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак американський посадовець заявив Reuters, що їх не інформували про зустріч і не запрошували.

Однією з тем переговорів може стати відновлення роботи газопроводів "Північного потоку". До повномасштабного вторгнення Росія постачала Німеччині понад половину природного газу та більш як третину сирої нафти.

Водночас представники АдН офіційно не підтвердили підготовку зустрічі, а речник Кирила Дмитрієва відмовився від коментарів Reuters. Аліс Вайдель раніше публічно виступала за припинення обмежень на російські нафту й газ, пов'язуючи дешеві енергоресурси з конкурентоспроможністю німецької економіки.

Пропозиція щодо повернення російського газу вже викликала критику з боку німецьких політиків, які виступають проти відновлення залежності від Москви. Водночас сама АдН не входить до федерального уряду Німеччини, тому потенційна зустріч мала б передусім політичний і символічний характер.