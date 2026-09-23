Рубіо провів закриті переговори з Лавровим у Нью-Йорку

Державний секретар США Марко Рубіо у середу, 23 вересня, зустрівся з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку. Там якраз проходить Генасамблея ООН.

Про зустріч повідомила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Що відомо про зустріч Рубіо і Лаврова

Захарова опублікувала фото із зустрічі Рубіо та Лаврова, зазначивши, що розмова триває у закритому форматі.

Наразі про деталі переговорів нічого невідомо.

Водночас Марко Рубіо прокоментував ситуацію між Росією та Україною.

Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосується зерна та енергетики. Очевидно, це також буде непросто… Але це те, до чого обидві сторони виявили інтерес. Президент Зеленський зробив це публічно,

– заявив він журналістам.

Рубіо також додав, що це не розв'язує питання війни, але, на його думку, це може певною мірою зменшити глобальний тиск, який відчувається внаслідок цього.

Окрім того, США запросили диктатора Путіна на саміт G20 у Маямі в грудні.

Нагадаємо, що напередодні, 22 вересня, Зеленський і Трамп обговорили енергетичне перемир'я. Президент України повідомив, що США передадуть українську пропозицію щодо цього Росії.

Київ погоджується на будь-який формат припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за умови, що Росія не атакуватиме енергооб'єкти України.