Сполучені Штати планують закликати союзників у "Великій сімці" запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлю російської нафти. Це мало б посилити тиск на президента Володимира Путіна та змусити його шукати мирне врегулювання в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Який тиск на Росію пропонує Трамп?

Президент Дональд Трамп у п’ятницю заявив, що його терпіння щодо Путіна "швидко вичерпується" і пригрозив новими економічними санкціями, які зачеплять банки, нафтову сферу та торговельні тарифи. Крім того, США пропонують країнам "Великої сімки" розробити механізм для конфіскації заморожених російських активів і розглянути їхнє використання для підтримки оборони України. Переважна частина цих активів, загальною сумою близько 300 мільярдів доларів, знаходиться у Європі.

Високопосадовці США також обговорюють з європейськими партнерами поступове використання заморожених активів Москви для підвищення тиску на Кремль та стимулювання переговорів щодо припинення війни. Наразі прибуток від цих активів використовується для надання кредитів Україні.

Канада, яка головує у G7, організувала термінову зустріч міністрів фінансів для обговорення подальших заходів проти Росії, включно з обмеженнями на військову техніку. Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав союзників приєднатися до США у запровадженні тарифів на країни, що купують російську нафту.

Пропозиція США передбачає вторинні тарифи від 50% до 100% на Китай і Індію, а також обмеження на імпорт і експорт для стримування потоку російської енергії та запобігання передачі технологій подвійного використання. Цей план створює виклики через супротив окремих країн ЄС, зокрема Угорщини, до суворіших санкцій проти енергетичного сектору Росії.

Трамп повідомив європейським лідерам, що готовий запровадити великі тарифи на Індію та Китай, якщо Європа зробить те ж саме. Ця ініціатива з’явилася після того, як Путін не дотримався строків для двосторонньої зустрічі з президентом Зеленським, а російські бомбардування України активізувалися.

Серед інших заходів пропонується санкційний тиск на російський "тіньовий флот", компанію "Роснефть", страхування морських послуг, а також обмеження для організацій, що підтримують російську військову промисловість, регіональні банки та спеціальні економічні зони Росії, включно з технологіями штучного інтелекту та фінтехом.

Попри це, Трамп поки що утримується від прямих санкцій проти Росії, хоча вже підвищив тарифи на Індію до 50% через продовження її закупівель російської нафти. Обговорення у G7 проходить на тлі підготовки ЄС до 19-го пакету санкцій проти банків та нафтового сектору Росії.

Європа переконала Трампа у необхідності натиснути на Росію, але не домовилася, як це робити