У Польщі за рішенням президента можуть запровадити покарання за демонстрацію прапора ОУН-УПА. За таких умов країна буде серйозно реагувати на порушення порядку.

Про це очільник Польщі Кароль Навроцький розповів в інтерв'ю Polsat News, передає 24 Канал. Рішення про покарання можуть ввести після скандалу з демонстрацією червоно-чорного прапора на концерті білоруського виконавця Макса Коржа у Варшаві.

Як Навроцький прокоментував скандал у Варшаві?

На концерті реп-співака Макса Коржа поляків обурила демонстрація прапора ОУН-УПА. Серед українських і польських прапорів на концерті помітили червоно-чорний стяг, який пов'язують з іменем Степана Бандери. Через це 63 людини, серед яких 57 українців і 6 білорусів, почали масову бійку з охоронцями та дебош. порушників порядку депортують з Польщі.

Кароль Навроцький зазначив, що в країні мають заборонити все, що пов'язане з ОУН-УПА.

Символіка Бандери в польських громадських місцях — та й в українських — мене обурює, але це інша країна, але в польських громадських місцях вона неприйнятна. І ми повинні дуже рішуче реагувати на подібні речі,

– сказав польський президент.

До слова, Навроцький раніше працював главою Інституту національної пам'яті. За президентства Анджея Дуди Зокрема він допомагав розробляти законопроєкт про кримінальну відповідальність за демонстрацію низки заборонених в Польщі символів. Наразі документ лежить у парламенті, а президент сподівається на те, що більшість депутатів невдовзі його схвалять.

Один з відвідувачів концерту пізніше розповів, що приніс на концерт прапор, щоб висловити підтримку українцям та нагадати про російську агресію. Він не планував провокації та не просував жоден режим.