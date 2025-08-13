Концерт Макса Коржа у Варшаві завершися гучним скандалом і планами депортувати 57 українців. За словами заступника директора Польського радіо для закордону Пйотра Погожельського, причина полягає зовсім не в символіці УПА.

Інцидент, що стався під час виступу відомого виконавця, може призвести до зростання антиіммігрантських настроїв. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Київ24.

Що стало підставою для депортації українців?

У Польщі розгорівся гучний скандал навколо концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві 9 серпня, після якого 57 громадян України вирішили депортувати.

За словами заступника директора Польського радіо для закордону Пйотра Погожельського, причина такого рішення не пов'язана з використанням символіки ОУН-УПА, як це коментували в соцмережах. Адже сам прапор не міг бути юридичною підставою для депортації.

Вони брали участь в безладах біля стадіону. Просто били охоронців концерту і конфліктували з поліцією. І це привід, чому вони мають виїхати з Польщі,

– зазначив він.

Разом з тим, Погожельський вважає, що червоно-чорний прапор залишається "найчутливішим питанням" у відносинах між поляками та українцями. На його думку, цей випадок став зручним приводом для крайніх правих політиків, які користуються зростанням антиіммігрантських настроїв у країні.

Нагадаємо, під час концерту українські глядачі розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори, що викликало гучний резонанс у польському суспільстві.