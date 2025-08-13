Депортація українців з Польщі після концерту Коржа: ЗМІ назвали справжню причину
- У Варшаві після концерту білоруського репера Макса Коржа вирішили депортувати 57 громадян України.
- Під час концерту українські глядачі розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори, що викликало резонанс у польському суспільстві.
- Замісник директора Польського радіо назвав причину депортації.
Концерт Макса Коржа у Варшаві завершися гучним скандалом і планами депортувати 57 українців. За словами заступника директора Польського радіо для закордону Пйотра Погожельського, причина полягає зовсім не в символіці УПА.
Інцидент, що стався під час виступу відомого виконавця, може призвести до зростання антиіммігрантських настроїв. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Київ24.
Що стало підставою для депортації українців?
У Польщі розгорівся гучний скандал навколо концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві 9 серпня, після якого 57 громадян України вирішили депортувати.
За словами заступника директора Польського радіо для закордону Пйотра Погожельського, причина такого рішення не пов'язана з використанням символіки ОУН-УПА, як це коментували в соцмережах. Адже сам прапор не міг бути юридичною підставою для депортації.
Вони брали участь в безладах біля стадіону. Просто били охоронців концерту і конфліктували з поліцією. І це привід, чому вони мають виїхати з Польщі,
– зазначив він.
Разом з тим, Погожельський вважає, що червоно-чорний прапор залишається "найчутливішим питанням" у відносинах між поляками та українцями. На його думку, цей випадок став зручним приводом для крайніх правих політиків, які користуються зростанням антиіммігрантських настроїв у країні.
Нагадаємо, під час концерту українські глядачі розгорнули синьо-жовтий та червоно-чорний прапори, що викликало гучний резонанс у польському суспільстві.