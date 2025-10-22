У Сербії невідомий відкрив вогонь біля уряду, відомо про пораненого: як ситуацію коментує Вучич

Інцидент стався 22 жовтня в центрі Белграда, неподалік від будівлі сербського парламенту. Там невідомий чоловік стріляв по табору прихильників президента Александара Вучича.

Через спричинений напад спалахнула пожежа, один чоловік зазнав поранення. Про наслідки стрілянини в Белграді розповідають Reuters, AP та сербська служба Euronews, передає 24 Канал.

Що відомо про стрілянину біля уряду в Сербії?

Інцидент стався в місцевому парку між парламентом і президентською адміністрацією, де ще з весни встановлені намети прихильників чинної влади.

Вони розташовані там як "живий щит" від антиурядових протестів, що тривають у Сербії вже кілька місяців.

Зауважте! На момент нападу жодних демонстрацій у цьому районі не відбувалося. За повідомленнями місцевих ЗМІ, стрілець зробив кілька пострілів, після чого в одному з наметів вибухнув газовий балон.

Так, у мережі поширилися кадри густого диму, що здіймався над місцем події. Своєю чергою під час спеціального брифінгу Александар Вучич оприлюднив відео з камер спостереження. На записі видно чоловіка в темному одязі, який заходить у табір, звідки згодом пролунали постріли.

За інформацією медіа, 70-річний стрілець поранив у ногу 57-річного чоловіка. Після чого зловмисник випадково влучив у газовий балон, що й спричинило займання. Пораненого прооперували, наразі він перебуває у тяжкому стані.

Сам нападник, коментуючи інцидент, визнав, що навмисно спровокував ситуацію, щоб поліція його застрелила. За його словами, його "дратували намети", які тривалий час стояли в центрі міста.

Президент Александр Вучич назвав стрілянину "жахливим терористичним актом" і заявив, що нападник діяв із чітким політичним мотивом. Він підкреслив, що той намагався нібито видати себе за психічно хворого, хоча насправді був колишнім співробітником служби державної безпеки, який працював там до 1993 року.

Ви бачили, як він поводив себе після того, як вистрілив у людину … він у той самий момент викинув пістолет, у той самий момент знав, як підняти руки, як зберегти собі голову, адже брехав, що сподівався, що хтось його вб'є. А якщо він справді сподівався, що хтось його вб'є, то відповідні органи це перевірять. А також, чому він на це сподівався і що хотів далі викликати в Сербії,

– прокоментував Вучич.

Президент також натякнув, що в суспільстві останнім часом лунали "небезпечні заклики до насильства", звертаючи увагу на радикальні настрої серед частини протестувальників.

Чому в Сербії тривають протести?