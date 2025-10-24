Трамп оголосив про припинення торговельних переговорів з Канадою: його обурив рекламний ролик

Президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення торговельних переговорів із Канадою. Причиною стало відео, оприлюднене владою провінції Онтаріо, у якому використано уривок із промови колишнього американського президента Рональда Рейгана, де той критикує митні тарифи.

У своїй промові 1987 року Рейган розкритикував тарифи, назвавши їх такими, що шкодять "кожному американському працівнику та споживачеві" та "спричиняють запеклі торговельні війни". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Через що розгнівався Трамп?

Після появи ролика Фонд Рональда Рейгана звинуватив владу Онтаріо у викривленні сенсу промови та зазначив, що використання архівного відео не було погоджене з організацією.

Трамп у своєму Truth Social різко розкритикував уряд Канади, назвавши рекламу "фейковою" та спрямованою на вплив на рішення судів США.

Вартість реклами була 75 000 доларів. Вони зробили це лише для того, щоб втрутитися в рішення Верховного суду США та інших судів. Тарифи дуже важливі для національної безпеки та економіки США. З огляду на їхню кричущу поведінку, усі торговельні переговори з Канадою припиняються,

– написав Трамп.

За даними CNN, у ролику промову Рейгана було скорочено й вирвано з контексту, хоча основна її тема полягала у підтримці вільної та справедливої торгівлі.

Раніше Трамп запровадив руйнівні для канадського бізнесу тарифи