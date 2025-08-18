18 серпня в Овальному кабінеті розпочалася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трамп. Президент США прокоментував ймовірність надання Україні гарантій безпеки з боку його країни у разі досягнення мирної угоди.

Під час спільного брифінгу із Зеленським Дональд Трамп запевнив, що США будуть брати участь у гарантуванні безпеки України після закінчення війни з Росією, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України?

Однак президент США заявив, що зможе пізніше відповісти на питання, чи будуть гарантії безпеки для України включати американських солдат "на землі".

Ми говорили про гарантії безпеки, і Європа буде першою лінією оборони України, і ми будемо брати в цьому участь,

– запевнив політик.