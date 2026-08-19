Іран готує удари по військових об'єктах США у Європі у разі нової ескалації з боку США, – FT

Іран вивчає варіанти суттєвого підвищення ставок у разі подальшого розгортання військово-політичного конфлікту зі США. Керівництво в Тегерані розглядає можливість завдання ударів по американських військових об'єктах на території Європи.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела близьких до іранського режиму.

Що може зробити Іран у разі ескалації конфлікту?

Військове командування країни вивчає сценарії ударів по американських об'єктах у південно-східній Європі. Зокрема, розглядалася можливість атаки на території Болгарії, яка минулого місяця надала дозвіл американським літакам-заправникам базуватися на аеродромі "Безмер".

Серед потенційних цілей також фігурує Кіпр, де в березні безпілотник атакував британську авіабазу. Крім того, у разі загострення бойових дій Тегеран вивчав варіант завдання ударів по підводних оптоволоконних кабелях у районі Ормузької протоки.

Представники Корпусу вартових Ісламської революції та вище військове керівництво Ірану заявили, що в разі повномасштабного конфлікту змінять свою попередню тактику. Раніше іранські сили обмежувалися атаками на військові бази США, енергетичну та цивільну інфраструктуру на Близькому Сході, однак тепер перелік цілей буде розширено.

За даними джерел FT, відповідь Тегерана напряму залежатиме від дій Вашингтона. Іран готує плани розширення війни у разі виконання погроз Дональда Трампа щодо знищення іранських мостів та електростанцій, якщо виникне загроза судноплавству в протоці.

Якщо США зайдуть занадто далеко, Іран захищатиметься за будь-яку ціну, вийде за межі регіону і завдасть удару також по Європі,

– наголосив співрозмовник видання.

Оцінка військово-ракетного потенціалу Тегерана

Тегеран уже демонстрував здатність застосовувати зброю на значних відстанях. Після початку війни у лютому за участі США та Ізраїлю, Вашингтон заявив про запуск іранських ракет у напрямку бази США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані на відстань близько 4 000 кілометрів, хоча жодна з них не досягла цілі.

У березні системи протиповітряної оборони НАТО перехопили кілька іранських балістичних ракет над Туреччиною. Того ж місяця зазнала удару БпЛА британська авіабаза в Акротирі на Кіпрі. Також минулого місяця відбувся удар по базі США в Йорданії, внаслідок якого загинули троє американських військовослужбовців.

Це також було посланням для Європи: вона може стати мішенню для ракет, тому має усвідомлювати, на чиєму боці їй слід стояти в цій війні. Дуже серйозна помилка, така як удар по нашій інфраструктурі, може призвести до того, що війна вийде за межі регіону й пошириться на Європу,

– підкреслило іранське джерело.

Водночас науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Сідхарт Каушал оцінює ракетну загрозу для Європи як "реальну, але обмежену". За його словами, Іран може використати балістичні ракети середньої дальності серії Shahab проти об'єктів у південно-східній Європі, але для більших відстаней доведеться зменшувати вагу боєголовки. Ефективнішим шляхом для Ірану аналітик вважає залучення угруповань "Хезболла" та хуситів.

У самому Ірані посилюють вплив прихильники жорсткої лінії, які вважають недоцільними домовленості зі США. Верховний лідер Моджтаба Хаменеї призначив Мохсена Резаї секретарем Вищої ради національної безпеки, що свідчить про відсторонення від переговорів поміркованих фігур, зокрема Мохаммада Багера Галібафа.

Нагадаємо, червневий меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном розвалився після атак на судна в Ормузькій протоці та поновлення морської блокади іранських портів. Консультації щодо відкриття протоки зайшли у глухий кут, а 18 серпня Дональд Трамп констатував відсутність будь-яких переговорів із Тегераном.