"Ми не маємо спонсорувати вбивства українців": як Угорщині позбутися залежності від Росії

Будапешт має позбутися залежності від Росії. Угорські громадяни не повинні платити гроші режиму Путіна, які йдуть на вбивства мирних людей в Україні.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла колишня депутатка Європарламенту, угорська парламентарка, яка підтримує Україну, – Каталін Чех.

До теми Таємна подорож до Путіна: ЗМІ розкрили, з чим делегація Орбана їде до Москви

Яка позиція Каталін Чех щодо залежності Угорщини від Росії?

Каталін Чех зазначила, що вона шокована дружбою угорського прем'єра Віктора Орбана та російського президента Володимира Путіна.

"Якщо якась нація точно знає, що означає бачити російські танки на вулицях своєї столиці, що означає боротися за свободу і шукати підтримки, не отримуючи її – то це саме ми, угорці, мали б це пам'ятати", – зазначила політикиня.

Угорська парламентарка наголосила, що медійна машина Орбана та його пропагандистські методи фактично замилили очі угорцям щодо моральної неприйнятності цієї дружби з Володимиром Путіним.

На думку Чех, Орбану вдалося вплинути на багатьох угорців, які в інших обставинах ніколи б не погодилися на таку політичну близькість із Росією. Саме тому політикиня сподівається, що зміна угорського уряду принесе зміну й у цій політиці.

Ми маємо позбутися цієї залежності від Путіна. Ми не повинні платити гроші режиму у вигляді коштів за нафту й газ – гроші, які йдуть на руйнування шкіл, насильство проти жінок та вбивства мирних людей. Я вважаю його дружбу з Путіним абсолютно неприйнятною – особливо враховуючи, що угорці в 1950-х мужньо боролися за нашу незалежність від Росії,

– пояснила Каталін Чех.

Чи здатна Угорщина відмовитися від російських енергоносіїв?

Угорська парламентарка наголосила, що, швидше за все, вимоги відмовитися від російських енергоносіїв невдовзі встановить Європейський Союз для всіх країн-членів. Тож Будапешту доведеться знайти спосіб це реалізувати.

"Звісно, Угорщина не має виходу до моря, як, скажімо, Швеція чи Португалія, які мають зовсім інші можливості. Але важливо нагадати, що уряд Віктора Орбана протягом багатьох років не зробив майже нічого для диверсифікації енергопостачання, хоча залежність від Росії давно була очевидним ризиком", – зауважила Чех.

Водночас політикиня наголосила, що в Угорщини є багато варіантів для зміцнення енергетичної незалежності, зокрема через розвиток відновлюваних джерел. Так, Каталін Чех підкреслила, що вітрові електростанції фактично були заборонені в країні до недавнього часу, хоча в цій сфері є великий потенціал.

Ми також можемо більше покладатися на СПГ (скраплений природний газ – 24 Канал) у короткостроковій перспективі – через хорватський трубопровід, який досі практично не використовували. І я вважаю, що за конструктивного підходу до переговорів Європейський Союз може бути зацікавлений у фінансовій підтримці тих країн, яким складніше даватиметься цей перехід. Таких, як Угорщина,

– зауважила угорська парламентарка.

Як Орбан хоче продовжувати купувати нафту і газ у Росії?