Керівництво німецької партії "Альтернатива для Німеччини" планує провести переговори з Кремлем щодо відновлення постачання російського газу до ФРН. Зустріч за участю співголів партії Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла та радника президента Росії Кирила Дмитрієва запланована на весну 2026 року.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

Що планує зробити керівництво німецької партії?

Керівництво німецької партії наразі утримується від офіційних коментарів щодо підготовки зустрічі. Зустріч планують організувати на майданчиках нейтральних країн, серед яких розглядають Об'єднані Арабські Емірати, Індію та Ізраїль.

Представники правлячих політичних сил Німеччини наголошують, що ультраправі не мають жодних юридичних повноважень вирішувати питання енергетичної політики країни. Ця сфера належить виключно до компетенції уряду ФРН, до якого інші фракції відмовляються впускати АдН через зарахування партії до правоекстремістських організацій.

Попри це, співголова політсили Аліс Вайдель публічно закликає скасувати санкції та відновлювати енергетичну співпрацю з Москвою. На її думку, саме імпорт дешевих ресурсів із Росії тривалий час залишався основою німецького економічного успіху.

Дешева енергія з Росії була секретом успіху марки "Зроблено у Німеччині". Нам необхідно її повернути,

– зазначає співголова АдН.

Німецькі демократичні політики гостро критикують подібні заяви та називають наміри ультраправих зрадою національних інтересів. У партії "Зелених" та "Християнсько-демократичному союзі" застерігають, що відновлення постачання трубами Північного потоку знову зробить Берлін уразливим до гібридного тиску Кремля.

Позиція АдН щодо України та виплат

Як уже повідомлялося на нашому сайті, лідери "Альтернативи для Німеччини" паралельно виступають за повне згортання оборонної та фінансової підтримки України. Також партія вимагає скасувати соціальну допомогу для українських біженців призовного віку та вимагати від Києва повернення виділених коштів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до початку повномасштабної війни у 2022 році Москва забезпечувала понад половину імпорту природного газу ФРН. Ситуація кардинально змінилася лише після зупинки та подальшого підриву трубопроводів Північний потік.

До слова, на виборах у німецькій землі Саксонія-Ангальт найбільше голосів набрала партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) – 44,5%. Це більш ніж удвічі більше, ніж партія отримала на попередніх виборах у 2021 році. Друге місце посів ХДС канцлера Фрідріха Мерца – 18,5%, далі йдуть "Ліві" з 9,4%, "Зелені" – близько 9% та СДПН – 8,2%.

Однак АнД не зможе автоматично сформувати уряд самостійно. Для цього партії потрібно отримати більшість місць у земельному парламенті, а інші основні партії Німеччини не планують співпрацювати з АнД. Тому після виборів політикам, ймовірно, доведеться домовлятися про коаліцію або інший формат формування уряду.