У Німеччині стартували місцеві вибори у 2 федеральних землях: чому результати важливі для Мерца

У двох федеральних землях Німеччини стартувало голосування за нові склади місцевих парламентів. Результати цього волевиявлення можуть спровокувати серйозну політичну кризу та призвести до зміни глави уряду.

Виборчі дільниці у Берліні та Мекленбурзі-Передній Померанії відкрилися о 9:00 за київським часом і прийматимуть виборців до вечора. Як повідомляє видання ZDF, це голосування стало критичним випробуванням для чинного канцлера Фрідріха Мерца. Його політичне майбутнє опинилося під загрозою після нещодавнього провалу партії ХДС на інших регіональних виборах.

Розклад сил перед голосуванням

У столичному регіоні консерватори Мерца ризикують поступитися лідерством. За попередніми опитуваннями телеканалу ARD, партія "Ліві" має підтримку 21% виборців, випереджаючи ХДС на один відсоток.

Третю сходинку в Берліні впевнено утримує ультраправа "Альтернатива для Німеччини", яка набирає 18% голосів. За ними йдуть "Зелені" та соціал-демократи з показниками 16% та 12% відповідно.

Тим часом у Мекленбурзі-Передній Померанії розгортається ще напруженіша боротьба. Дані опитування FAZ свідчать, що партія чинної прем'єр-міністерки Мануели Швезіг від соціал-демократів лідирує з результатом 37%. Проте ультраправі з "АдН" дихають їм у спину, маючи 36% підтримки місцевих виборців.

Що цьому передувало?

Політична напруга в країні суттєво зросла після 6 вересня, коли відбулися вибори у землі Саксонія-Ангальт. Тоді партія "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, а політична сила Фрідріха Мерца зазнала відчутної поразки, що й спровокувало розмови про можливу відставку канцлера.