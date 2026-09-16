Американські військові злили фото наслідків атак Ірану по базах США, – CBS News

Журналісти оприлюднили кадри наслідків атак по військових позиціях США на Близькому Сході. На фото видно масштабні пошкодження техніки та зруйновані будівлі внаслідок ударів іранськими ракетами та дронами.

Світлини журналістам CBS News передали американські військовослужбовці на умовах анонімності. Вони не розкрили своїх імен через суворі обмеження у війську щодо роботи з медіа.

Який вигляд мають атаковані бази США?

Один зі знімків зробили на авіабазі Принца Султана в Саудівській Аравії. На ньому, за даними видання, видно атакований американський літак Boeing E-3 Sentry. У нього обгорів фюзеляж та відірвано хвостову частину.

Пошкоджений американський літак / CBS News

Інші фото з цієї ж бази показали пошкодження будівель та казарм. Неушкодженими залишилися бетонні Т-подібні конструкції, які раніше використовували як захист від гранатометних і мінометних обстрілів. Однак проти повітряних атак вони виявилися не такими ефективними.

Ще одну серію фотографій зробили в таборі Бюрінг – головний пункт зосередження сухопутних військ США, бронетехніки та деяких літаків.

Наслідки іранських атак по базах США на Близькому Сході / CBS News

До слова, перші п'ять місяців конфлікту з Іраном американському бюджету коштували близько 38,1 мільярда доларів. За підрахунками Бюджетного управління Конгресу США, значну частину витрат становить поповнення арсеналу. Лише на відновлення запасів засобів для протиповітряної оборони Пентагон має витратити 21,7 мільярда доларів.