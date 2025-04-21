Велика Британія зміцнює оборону: нові заводи та артснаряди для себе і України

Велика Британія різко нарощує виробництво вибухівки та артснарядів, щоб зменшити залежність від США і Франції. У Лондоні прагнуть посилити власну оборонну промисловість на тлі зростання глобальних загроз.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Times. Британський оборонний гігант BAE Systems вже працює над будівництвом нових заводів по всій країні.

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У Британії запустять нові заводи з вибухівки

На них виготовлятимуть вибухову речовину RDX, яку наразі імпортують. У планах – відкриття трьох нових майданчиків, що мають забезпечити безперервне виробництво навіть у разі зовнішніх загроз.

До літа компанія також у 16 разів збільшить випуск 155-мм артилерійських снарядів порівняно з обсягами 2023 року. Це стандартні боєприпаси НАТО, які активно постачають Україні. Водночас BAE Systems залишається єдиним виробником таких снарядів у країні.

Значна частина британських боєприпасів вже відправлена ЗСУ, що створює ризики нестачі в національних резервах, зазначають журналісти.

У Лондоні вірять, що надлишок вибухівки RDX у майбутньому дозволить експортувати її до союзників без обмежень з боку американського законодавства.