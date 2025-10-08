Нобелівський комітет опинився під впливом політичних ігор навколо теми України. У Норвегії триває відбір кандидатів на премію миру, і цей процес збігся з різкою зміною риторики Дональда Трампа.

Політолог зі США Раміз Юнус в ефірі 24 Каналу пояснив, що така активність Трампа може бути спробою вплинути на рішення комітету. Премія миру, за його словами, дедалі більше перетворюється на інструмент політичного тиску, який використовують у власних інтересах.

Як політика Норвегії впливає на рішення Нобелівського комітету?

Раміз Юнус вважає, що Нобелівський комітет не є повністю незалежним і діє під впливом політичної кон'юнктури Норвегії. До його складу входять колишні політики, міністри та юристи, яких обирають на певний строк, тому ухвалені рішення часто відображають позицію уряду країни. Це особливо помітно нині, коли Норвегія є одним із найактивніших союзників України.

Коли бачиш, що протягом ста років від цієї незалежності нічого не залишилось, розумієш: навіть на п'ятьох членів комітету є політичний вплив,

– пояснив Раміз Юнус.

Країна відкрито демонструє солідарність із Києвом: українські прапори висять на державних установах і посольствах в Осло. Такий суспільний настрій створює сприятливий ґрунт для впливу на рішення комітету щодо лауреата премії миру.

Як риторика Трампа пов'язана з Нобелівською премією?

Період відбору кандидатів на Нобелівську премію миру збігся з різкою зміною риторики Дональда Трампа. Він почав частіше говорити про Україну, заявляти про можливість миру та підкреслювати власну роль у врегулюванні конфліктів. Така активність виглядає як спроба використати тему війни для посилення свого політичного іміджу.

Ми чуємо різку зміну риторики в Білому домі: з'являється тематика Tomahawk та інші заяви, які створюють позитивний інформаційний фон для Нобелівського комітету,

– пояснив Юнус.

Такі кроки можуть бути спробою вплинути на рішення комітету. Заяви Трампа створюють враження підготовки до дій, що мають зміцнити його миротворчий образ у темі війни Росії проти України.

Україна як головний чинник для миротворчого іміджу Трампа

Війна Росії проти України може стати вирішальним чинником для політичного майбутнього Дональда Трампа. Якщо він справді прагне отримати Нобелівську премію миру, то має продемонструвати конкретні дії, а не лише гучні заяви. Саме українське питання, на думку аналітика, стане головним випробуванням для американського політика.

Якщо Дональд Трамп насправді хоче отримати цю премію, він має зробити реальний, предметний крок. І це стосується насамперед теми України та російсько-української війни,

– підкреслив політолог.

Будь-які дії чи рішення у цьому напрямку можуть визначити, чи сприйматиме світ його як миротворця. Нинішня риторика Трампа, яка збігається з періодом відбору кандидатів на Нобелівську премію, виглядає як спроба підготувати ґрунт для майбутнього політичного кроку.

