Росія та США планують обговорити можливі шляхи врегулювання війни в Україні під час зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа на Алясці. Сторони налаштовані на діалог і готові підіймати навіть найскладніші питання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова в коментарі російським пропагандистам.

Які питання будуть обговорювати Путін і Трамп на Алясці?

За словами Пєскова, Путін та Трамп під час саміту на Алясці планують обговорити можливі шляхи врегулювання війни в Україні.

Очевидно, що будуть обговорюватися питання, пов'язані з українським врегулюванням. Субстанція дуже складна, дуже багатогранна,

– заявив Пєсков.

Він підкреслив, що Москва та Вашингтон мають намір вести діалог на основі взаємної політичної волі обох лідерів.

Пєсков також зазначив, що подібної політичної волі сьогодні бракує багатьом європейським країнам, від яких Росія не очікує "адекватної відповіді". Водночас Путін і Трамп, за словами Пєскова, готові обговорювати навіть найскладніші питання, пов’язані з міжнародною безпекою.

Він додав, що наразі йдеться лише про двосторонній діалог між Росією та США.