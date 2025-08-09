Після зустрічі Путіна та Трампа Україна отримає лише клаптики територій, а може і нічого, – CNN
- Путін і Трамп зустрінуться в Алясці, щоб обговорити обмін територій, але Україна може отримати лише незначні ділянки окупованих територій у Сумській та Харківській областях.
- Зустріч може не призвести до припинення вогню, оскільки Росія не демонструє зацікавленості в цьому, а Путін прагне підкорити всю Україну або інтегрувати її в стратегічне перезавантаження зі США.
Путін зустрінеться з Трампом у штаті Аляска, вочевидь, аби виграти собі час. Росія за "обміном" територій може віддати лише крихітні клаптики.
Росія, вочевидь, не зацікавлена у припиненні вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Чим може скінчитися зустріч Трампа та Путіна у Алясці?
Президент України Володимир Зеленський відмовився від передачі територій Росії. Україна і не може отримати значної вигоди від "обмінів" Трампа.
На думку аналітика CNN Ніка Патона Волша, від такої угоди Україна може отримати крихітні ділянки прикордонних територій, окуповані Росією в Сумській і Харківській областях, але реалістично не більше.
Метою цього є припинення вогню, але Путін і раніше не підтримував цей крок без додаткового обговорення, тому малоймовірно, що щось змінилося зараз, коли Росія має ініціативу на фронті.
Європа ж боїться повторити помилку міністра закордонних справ Великої Британії Невілла Чемберлена у 1938 році. Підписаний з Німеччиною Мюнхенський договір не зміг запобігти подальшому вторгненню німецьких військ до Чехословаччини. Росія вже неодноразово підписувала щось з Україною та не виконувала своїх обіцянок.
Путін із самого початку чітко дав зрозуміти, чого він хоче: вся Україна підкорена або окупована, а також стратегічне перезавантаження зі США, яке передбачає відмову від Києва,
– підкреслюють у CNN.
Тепла зустріч з Путіним може додати Трампу терпіння для ще більшої кількості технічних зустрічей. Київ може отримати пропозицію, яка цілком відповідає інтересам Москви.
У CNN зазначають, що Макрон знову говорить з Трампом і псевдопереговори з Росією можуть продовжитися. Путін хоче виграти час для продовження завоювань, і у нього, схоже, ось-ось це вийде.
Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року на Алясці.