Путін зустрінеться з Трампом у штаті Аляска, вочевидь, аби виграти собі час. Росія за "обміном" територій може віддати лише крихітні клаптики.

Росія, вочевидь, не зацікавлена у припиненні вогню. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Активність дипломатії висока, але не бачимо зрушень у позиції Росії, – Зеленський

Чим може скінчитися зустріч Трампа та Путіна у Алясці?

Президент України Володимир Зеленський відмовився від передачі територій Росії. Україна і не може отримати значної вигоди від "обмінів" Трампа.

На думку аналітика CNN Ніка Патона Волша, від такої угоди Україна може отримати крихітні ділянки прикордонних територій, окуповані Росією в Сумській і Харківській областях, але реалістично не більше.

Метою цього є припинення вогню, але Путін і раніше не підтримував цей крок без додаткового обговорення, тому малоймовірно, що щось змінилося зараз, коли Росія має ініціативу на фронті.

Європа ж боїться повторити помилку міністра закордонних справ Великої Британії Невілла Чемберлена у 1938 році. Підписаний з Німеччиною Мюнхенський договір не зміг запобігти подальшому вторгненню німецьких військ до Чехословаччини. Росія вже неодноразово підписувала щось з Україною та не виконувала своїх обіцянок.

Путін із самого початку чітко дав зрозуміти, чого він хоче: вся Україна підкорена або окупована, а також стратегічне перезавантаження зі США, яке передбачає відмову від Києва,

– підкреслюють у CNN.

Тепла зустріч з Путіним може додати Трампу терпіння для ще більшої кількості технічних зустрічей. Київ може отримати пропозицію, яка цілком відповідає інтересам Москви.

У CNN зазначають, що Макрон знову говорить з Трампом і псевдопереговори з Росією можуть продовжитися. Путін хоче виграти час для продовження завоювань, і у нього, схоже, ось-ось це вийде.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що зустріч з Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня 2025 року на Алясці.