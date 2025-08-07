Трамп може зустрітися з Путіним найближчими днями. Однак зустріч навряд чи пройде у традиційних для таких самітів країнах.

Про потенційні місця для перемовин лідерів пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Де Путін може зустрітися з Трампом?

У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини. Це означає, що у 125 державах, які ратифікували Римський статут, його мають заарештувати в разі в'їзду. Саме тому зустріч з Дональдом Трампом не може пройти, наприклад, у Фінляндії, де політики зустрічались у 2018 році.

Як пише видання, під заборону також потрапили Швейцарія, Австрія, Ісландія, Франція, Іспанія, Мальта, Велика Британія та Німеччина. Це країни, де раніше відбувалися дипломатичні саміти, але тепер вони зобов'язані заарештувати Путіна.

Тимчасово окупована Росією Ялта, де під час Другої світової війни зустрічались Рузвельт, Сталін і Черчилль, нині не може бути місцем зустрічі американського та російського президентів.

Те саме стосується і Тегерана через удари США по ядерних об'єктах Ірану.

Це може означати організацію саміту в Саудівській Аравії чи Туреччині, де вже відбулися переговори між Росією та Україною,

– вважає британська газета.

Також ЗМІ наводить до прикладу Угорщину. Адже угорський прем'єр Орбан підтримує тісні контакти з обома лідерами. Крім того, в Угорщині вже заявляли про намір вийти з-під юрисдикції МКС.

До слова, пропагандистські росЗМІ писали, що місце проведення зустрічі вже нібито узгоджене. Проте його не оголосили.