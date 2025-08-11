Зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа відбудеться в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. До цього моменту європейські союзники консультуватимуться у закритому режимі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Європейські союзники продовжуватимуть переговори

Заступник речника федерального уряду Штеффен Маєр розповів, що переговори між європейськими союзниками, "безумовно, триватимуть упродовж тижня", до п’ятниці, 15 серпня. Водночас, за його словами, "зараз не варто говорити про конкретні формати".

Маєр наголосив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, попри відпустку, продовжує перебувати в постійному контакті з колегами з інших держав, що є дуже важливим для консолідованої позиції.

Якщо ви хочете впливати як Європа, то треба мати узгоджену та спільну позицію,

– наголосив посадовець.

Водночас деталі вчорашньої телефонної розмови канцлера з президентом США Дональдом Трампом в уряді не коментують.

Конфіденційність була узгоджена в розмові на всю тему України та поточних подій. Це може бути дуже важливим моментом для подальшого перебігу цієї війни. Тому ще важливішим є, щоб люди, які діють, особливо глави держави та уряду, насправді спілкувалися на конфіденційній основі про це, кожна публічна заява загрожує цьому процесу,

– пояснив Штеффен Маєр.

За його словами, переговори між європейськими партнерами також будуть проходити в режимі конфіденційності, адже йдеться про процес, "де кожне речення, кожне сказане відкрито слово може змінити справи в негативному напрямку або поставити все під загрозу".

Маєр додав, що позиція Європи та Німеччини залишається незмінною: кордони не можуть змінюватися силою, а всі подальші рішення, перш за все, належать Україні, яка має мати право сама визначати свою долю.