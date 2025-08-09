Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним може бути небезпечною для України. Все швидко закрутилося. І нам потрібно наздоганяти.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, зауваживши, що ніхто не проти того, аби досягти припинення вогню та зрештою сталого миру. Але при цьому важливо захистити інтереси України. Не може бути такого, щоб контроль над державою та суверенітет опинився під загрозою.

Чим небезпечна зустріч Трампа і Путіна?

Як наголосив Чалий, зустріч Трампа і Путіна найближчим часом є небезпечною для України. Російський диктатор може переграти президента США, що останній взагалі вийде з цієї "гри". Також європейські партнери не в курсі деталей самої зустрічі. І вони не мають поки конкретної сформованої позиції.

Зустріч готується вже кілька місяців. Було багато обговорень в різних форматах і стосовно глобальних питань, стосовно стратегічної ядерної зброї; комерційних питань тощо. Європейські партнери не були в курсі всього. Зараз їм потрібен час, що узгодити спільну з нами позицію. І зі Штатами треба поговорити,

– сказав Чалий.

Росія наразі не в такому послабленому стані, щоб говорити про мир. Головне, аби Трамп та Путін не сформували позицію щодо війни, яка вигідна лише їм обом.

Було б потрібно спершу організувати зустріч США з Україною та європейськими партнерами. Далі вже зі спільним мандатом з урахуванням позиції нашої держави виходити на Путіна.

Складається враження, що ми трохи втрачаємо фокус уваги. Всі починають навколо динамічніше рухатися. Треба відновити баланс. Росія взяла ініціативу. В них вже загорілися очі, хоча до того були сумні та пониклі. Вони розуміють, що для них може щось визріти. Тому треба бути обережними. Вони часто потім не виконують домовленості. І брешуть навіть в процесі підготовки. Я не вірю росіянам,

– зазначив Чалий.

Додамо, спершу ЗМІ повідомляли, що Путін нібито готовий піти на припинення вогню, але Україна має вийти з Донецької області. Згодом були повідомлення, що Віткофф неправильно зрозумів росіян. Вони насправді не змінили позицію і хочуть 5 українських регіонів, як і раніше.