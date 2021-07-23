Героїну на 1 мільярд: в Україні перекрили величезний канал контрабанди
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
У Києві виявили двох братів із Туреччини, які займалися постачанням в Україну наркотиків. На їхній базі знайшли понад 360 кілограмів героїну.
Сумарно вилучений героїн на чорному ринку коштує понад 1 мільярд гривень. Про викриття наркотрафіку написала генпрокурорка України Ірина Венедіктова.
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Наркотрафік "Іран – Україна"
Транснаціональне угрупування злочинців викрили 23 липня. Керували постачанням двоє братів – громадяни Туреччини. Героїн везли із Ірану через територію Вірменії і Грузії до України.
Збували наркотики на території України та окупованого Криму. До того ж наркотики дрібними партіями вивозили і у Євросоюз.
Правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану до України вантажівки на склад у Києві. У причепі авто в спеціально обладнаних муляжах цегли виявили наркотики. Під час обшуку там виявили 1159 брикетів з героїном.
У вантажівці було понад тисячу брикетів / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової
Організаторів каналу контрабанди затримали біля складу. У двох валізах, які вони мали при собі, у них знайшли 5 брикетів з 1550 грамами героїну.
Загальна вага вилученого – понад 368 кілограмів, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 мільярд гривень.
До спецоперації залучили декілька відомств, зокрема іноземні:
- прокуратура Криму та міста Севастополя,
- Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції,
- ГУ Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі,
- Митна служба України,
- управління у боротьбі з контрабандою комітету державних доходів Республіки Вірменія,
- відділ по боротьбі з наркотранзитом в департаменті центральної кримінальної поліції МВС Грузії
- Адміністрація у боротьбі з наркотиками США (DEA).
Як затримали організаторів міжнародного наркотрафіку / Фото з фейсбуку Ірини Венедіктової