У четвер, 1 квітня, 212-й день народження святкує Микола Гоголь – справжня легенда світової прози. У цей день Олександр Ткаченко нагадав, що класик – українець з козацького роду. От тільки письменника чомусь примусово записали у росіяни.

Глава Міністерства культури та інформаційної політики Ткаченко заявив, що "не хочу розписувати його літературний талант чи вплив на українську культуру", адже "це ми вчили в школі, дехто в вишах".

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Посадовець наголосив, що "іронія в творах Гоголя" залишається такою ж актуальною", однак наразі варто поговорити про українськість письменника.

Росіяни завжди позиціонували Гоголя як російського письменника та "класика російської літератури". Навіть в Україні його твори іноді йдуть у програмі "зарубіжки". Українця Гоголя, що народився на Полтавщині, примусово записали в росіяни. І лише за те, що він писав російською,

– наголосив Ткаченко.

Очільник Мінкульту зауважив, що "Микола Васильович належав до українського козацького дворянського роду Гоголів – Яновських". За словами Ткаченка, пращуром цього роду "вважається гетьман Правобережної України Остап Гоголь".

"Звісно, російська пропаганда через кишенькових "істориків" цей факт піддає сумніву. Бо звикла переписувати історію. Називаючи, наприклад, Тараса Шевченка російсько-українським поетом", – зауважив Ткаченко.

Глава Мінкульту наголосив, "порівняв дві статті Вікіпедії про Гоголя. Українську та російські версії. Знаєте, що мене не здивувало? Що вони відрізняються за змістом".

Микола Гоголь народився у селі Сорочинці на Полтавщині. Згодом рідний український край письменник змалював у творі "Сорочинський ярмарок".