Голова ДФС Мельник розповів про результати боротьби з тіньовим ринком палива

Для подолання проблеми, вважає очільник ДФС, потрібно змінити систему обліку на ринку паливних матеріалів.
Джерело:УНІАН
За перший квартал 2021 року ДФС вилучила майже 16 тисяч тонн незаконно виготовленого палива загальною вартістю 490 мільйонів гривень.
"Завдяки співпраці з бізнес-асоціаціями ми зараз проводимо боротьбу (з тіньовим ринком палива), яка організована під егідою Прем'єр-міністра України. Вважаю, що вона є досить ефективною, я бачу результати, які ми даємо. Ми не тільки зупиняємо роботу незаконних АЗС, роздрібну торгівлю, а ще й намагаємося робити так, щоб вони більше не працювали. Тобто, змушуємо знімати ці комплекси АЗС, накладати на них арешти, вивозити їх у місця зберігання, щоб вони знову на ринку не з'явилися", – розповів Мельник.
"Наприклад, за три місяці співробітники податкової міліції виявили 7 587 порушень, ухвалено 346 процесуальних рішень в рамках адміністративного провадження, 144 АЗС припинили свою діяльність. З початку року виявили 7 великих незаконних виробництв (НПЗ), виявлено та вилучено 15 712 тонн незаконно виготовленого пального на орієнтовну суму 490 532 000 гривень", – зазначив очільник ДФС.
При цьому, за словами Мельника, близько 20% ринку нафтопродуктів в Україні перебувають у тіні. Для подолання цієї проблеми, вважає голова ДФС, потрібно змінити систему обліку на ринку паливних матеріалів.
"Проблема, мабуть, не стільки у законодавстві, скільки у нечіткій регульованості системи обліку на ринку паливних матеріалів: надходження, переробка, витрати. Потрібно, щоб все працювало за єдиними стандартами. Не потрібно заважати бізнесу вести легальну діяльність та жорстко контролювати його. Ми повинні просто отримувати дані з правильних сертифікованих витратомірів, лічильників, рівнемірів. Нехай бізнес працює, а ми будемо бачити, що баланс збігається за кількістю та сплачуються податки", – сказав Мельник.
Якщо буде чіткий облік входу, розподілу і продажу – проблема буде вирішена. І це стосується не лише паливно-мастильних матеріалів, а так само – цигарок, алкоголю, спирту. Це може бути та сама електронна акцизна марка, що дозволяє відстежувати переміщення товару,
– впевнений очільник ДФС.
Мельник зазначив, що Міністерство цифрової трансформації наразі займається цифровізацією процесів у всій підакцизній галузі.
Нагадаємо, Вадим Мельник був призначений головою ДФС у грудні 2020 року.