Голова ДФС Мельник розповів про результати боротьби з тіньовим ринком палива

Для подолання проблеми, вважає очільник ДФС, потрібно змінити систему обліку на ринку паливних матеріалів.

За перший квартал 2021 року ДФС вилучила майже 16 тисяч тонн незаконно виготовленого палива загальною вартістю 490 мільйонів гривень.

"Завдяки співпраці з бізнес-асоціаціями ми зараз проводимо боротьбу (з тіньовим ринком палива), яка організована під егідою Прем'єр-міністра України. Вважаю, що вона є досить ефективною, я бачу результати, які ми даємо. Ми не тільки зупиняємо роботу незаконних АЗС, роздрібну торгівлю, а ще й намагаємося робити так, щоб вони більше не працювали. Тобто, змушуємо знімати ці комплекси АЗС, накладати на них арешти, вивозити їх у місця зберігання, щоб вони знову на ринку не з'явилися", – розповів Мельник.

"Наприклад, за три місяці співробітники податкової міліції виявили 7 587 порушень, ухвалено 346 процесуальних рішень в рамках адміністративного провадження, 144 АЗС припинили свою діяльність. З початку року виявили 7 великих незаконних виробництв (НПЗ), виявлено та вилучено 15 712 тонн незаконно виготовленого пального на орієнтовну суму 490 532 000 гривень", – зазначив очільник ДФС.

При цьому, за словами Мельника, близько 20% ринку нафтопродуктів в Україні перебувають у тіні. Для подолання цієї проблеми, вважає голова ДФС, потрібно змінити систему обліку на ринку паливних матеріалів.

"Проблема, мабуть, не стільки у законодавстві, скільки у нечіткій регульованості системи обліку на ринку паливних матеріалів: надходження, переробка, витрати. Потрібно, щоб все працювало за єдиними стандартами. Не потрібно заважати бізнесу вести легальну діяльність та жорстко контролювати його. Ми повинні просто отримувати дані з правильних сертифікованих витратомірів, лічильників, рівнемірів. Нехай бізнес працює, а ми будемо бачити, що баланс збігається за кількістю та сплачуються податки", – сказав Мельник.

Якщо буде чіткий облік входу, розподілу і продажу – проблема буде вирішена. І це стосується не лише паливно-мастильних матеріалів, а так само – цигарок, алкоголю, спирту. Це може бути та сама електронна акцизна марка, що дозволяє відстежувати переміщення товару,

– впевнений очільник ДФС.

Мельник зазначив, що Міністерство цифрової трансформації наразі займається цифровізацією процесів у всій підакцизній галузі.

Нагадаємо, Вадим Мельник був призначений головою ДФС у грудні 2020 року.