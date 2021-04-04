Найбільша контрабанда десятиліття: у Гонконгу вилучили рекордну кількість кокаїну

Правоохоронці Гонконгу вилучили рекордну кількість контрабандного кокаїну. За даними поліцейських, у 500 "цеглинках" було 700 кілограмів кокаїну.

Загальна вартість такого "добра" становить приблизно 120 мільйонів доларів. Знахідку вже назвали найбільшою контрабандою на території Гонконгу за майже десятиліття.

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Поліція Гонконгу заявила, що величезна партія контрабанди потрапила в місто на швидкісних катерах. Влада заявила, що закриття кордонів для міжнародних подорожей під час пандемії коронавірусу змусило контрабандистів робити більш ризиковані масові перевезення.

Як поліція виявила контрабанду

Правоохоронці 2 квітня перехопили чоловіка з візком у промисловому районі Фо Тан. Виявилося, що він перевозив 150 "цеглинок" кокаїну в картонних коробках. Пізніше в тому ж районі було знайдено ще 492 "цеглини" кокаїну. В результаті поліція арештувала двох чоловіків віком 19 і 25 років.

Ми вважаємо, що (наркотики – 24 канал) були транспортовані великими рейсами до вод поблизу Гонконгу з району їхнього джерела в Південній Америці, а потім незаконно переправлені на швидкісних катерах,

– заявив старший начальник поліції.

Коли правоохоронці знайшли контрабанду, "цеглинки" кокаїну були ще мокрими.

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Раніше попередній рекорд вилучення кокаїну в Гонконгу становив 649 кілограмів. Сталося це ще у 2012 році на тамтешній митниці.