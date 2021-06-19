Серце билося, коли дівчина мала бути мертвою: у Греції розумний годинник розкрив гучне вбивство

Правоохоронці у Греції змогли розкрити резонансну справу завдяки розумному годиннику. Прилад показав, що тривалий час злочинець був ближчим до поліцейських, ніж здавалося.

Загадкове вбивство, яке приголомшило всю Грецію, сталося в Афінах ще 11 травня. Під час "пограбування" загинула 20-річна Керолайн Крауч.

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На момент трагедії у будинку перебував чоловік дівчини. 32-річний пілот заявив, що троє грабіжників нібито увірвалися в їхній будинок в Афінах, зв'язали його і задушили дружину.

Одразу після трагедії грецькі правоохоронці почали розшукувати банду злочинців та навіть оголосили винагороду у 300 тисяч євро за правдиву інформацію про вбивць.

Поліцейські навіть затримали уродженця Грузії, який у перші дні після розслідування перетинав кордон із сусідньою Болгарією. Однак згодом виявилося, що чоловік не винен. Істину на трагедію зміг пролити лише технічний аналіз розумного годинника дівчини.

Що встановив розумний годинник

Пристрій, який Керолайн носила у момент трагедії, показав, що її серце билося в той час, коли, як стверджував її чоловік, вона вже була вбита. А датчик активності на телефоні Бабіса Анагностопулоса показав, що він ходив у той час, коли, за його словами, був зв'язаний.

Крім того, хронологія і час злочину, які описував чоловік, відрізняються від того, що зафіксували домашні камери стеження. Зрештою здогадки поліцейських підтвердив технічний аналіз.

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Детективи затримали чоловіка Керолайн після поминальної служби. Після 8-годинного допиту він зізнався у вбивстві. Він також розповів про те, що вони з дружиною часто сварилися останнім часом.

Розслідування цього злочину було настільки важливим, що національне телебачення Греції перервало трансляцію футбольного чемпіонату Євро-2020 у четвер увечері, щоб повідомити подробиці зізнання.