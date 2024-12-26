Росіяни послали на штурм: громадянин Єгипту потрапив у полон ЗСУ на Торецькому напрямку

Росіяни продовжують свої штурми на різних напрямках фронту, зокрема, Торецькому. Однак багато із них гине або ж потрапляє у полон.

Зокрема, так сталося із громадянином Єгипту, який приїхав до України воювати на російському боці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу.

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У ЗСУ показали полоненого громадянина Єгипту

Якщо раніше росіяни намагалися прорвати українську оборону малими групами, то тепер збільшують кількість штурмовиків до 20 осіб, але все, що змінилося, – кількість втрат.

З Єгипту та Уралу – на бійню і в полон до лицарів 28 бригади! Щоденні штурми окупантів на Торецькому напрямку дедалі більше нагадують бої з "вагнерівцями",

– прокоментували бої на цій ділянці фронту військові.

Вони розповіли, що днями, користуючись туманною погодою, окупантам вдалося впритул пробратися до позицій ЗСУ, але вони потрапили під шквальний вогонь українських піхотинців. Частина групи була знищена одразу.

"Одному окупанту вдалося впасти в окоп до свого комрада-попередника, але його швидко викурили звідти гранатами. І, зрештою, ліквідували", – додали бійці.

Решта втікала, ховалася та навіть прикидалася мертвими, однак ніхто не зміг вижити. Пощастило лише одному з цієї групи – єгиптянину, який вирішив здатися у полон.

Єдиною проблемою стало те, що він виявився громадянином Єгипту, тому піхотинцями довелось пояснювати все жестами,

– розповіли про полоненого українські воїни.

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