На Харківщині вже загинули 11 дітей і понад 40 поранено

Через атаку російських військ на Харківську область станом на ранок 14 березня загинули 11 дітей. Прокуратура продовжує фіксувати злочини рашистів.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Зазначили, що 13 березня після обстрілу цивільної інфраструктури у Дергачах загинула 15-річна дівчинка.

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"У всіх кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни, забезпечили належне процесуальне керівництво органами прокуратури. Збирають та фіксують докази військових злочинів з боку окупантів", – зазначили у прокуратурі

Такі дані не є остаточними, оскільки немає можливості оглянути місця, де тривають активні бойові дії. Про воєнні злочини необхідно повідомляти за посиланням. Слід фіксувати всі докази.

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Жертви серед дітей

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загинули 90 дітей. Ще більше ніж 100 отримали поранення. Найбільше постраждали неповнолітні у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.