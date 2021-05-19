Десятки людей працювали на пастора: на Херсонщині викрили незаконний реабілітаційний центр

На Херсонщині правоохоронці викрили незаконний реабілітаційний центр, яким керував місцевий житель – пастор однієї з церков. У "лікувальному закладі" утримували десятки людей, які страждали від наркотичної та алкогольної залежності.

Пресслужба Управління СБУ в Херсонській області повідомила, що керівник-пастор "має сталі зв'язки із "колегою", який мешкає на території тимчасово анексованого Криму".

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Пастор разом зі своїм спільником заманював алко- та наркозалежних громадян нібито на курс лікування та реабілітації. Замість медичної та психологічної терапії пацієнти безплатно працювали на організаторів,

– розповіли у СБУ.

За даними силовиків, у "лікувальному закладі" перебували приблизно 80 людей з різних регіонів України. Зокрема, окупованого Криму.

"Пацієнтів" залучали до господарських робіт на будівництві та по господарству. Керівник церкви мав у місті власний цех з ремонту меблів, де також працювали реабілітанти, виконуючи чимало замовлень. Гроші, отримані за незаконну працю, злочинці привласнювали", – мовиться у повідомленні СБУ.

У процесі обшуку на території так званого реабілітаційного центру правоохоронці вилучили:

документацію на людей, які там "лікувалися";

списки "хворих";

бланки центру;

інші докази протиправної діяльності.

За даними СБУ, наразі тривають слідчі дії. Якщо вину організаторів доведуть, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.