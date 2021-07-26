На Херсонщині виявили величезну плантацію коноплі на сотні мільйонів гривень: фото

Правоохоронці виявили плантацію коноплі на території Чаплинської територіальної громади, що в Херсонській області. Вартість рекордного посіву становить понад 300 мільйонів гривень.

Поліцейські затримали чотирьох учасників злочинної групи, які причетні до вирощування коноплі в масштабних кількостях. Загалом було засаджено наркорослиною земельну ділянку площею 1 гектар.

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Поліція викрила величезну наркоплантацію

Зловмисники організували наркоплантацію на території зруйнованої птахофабрики поблизу села Преображенка. За допомогою сільськогосподарської техніки вони засіяли 34 700 кущів гібридної коноплі з підвищеним вмістом канабіноїдів.

Поліція під час огляду встановила, що вздовж рядків з коноплею було прокладене крапельне зрошення, а самі рослини ретельно оброблялися проти бур'янів.



На Херсонщині виявили плантацію коноплі / Фото Нацполіція

Плантація з забороненими речовинами перебувала під ретельним наглядом. Зокрема неподалік від посіву було встановлено сторожову вежу, з якої черговий зі гладкоствольною мисливською рушницею цілодобово здійснював спостереження за земельною ділянкою.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, віком від 26 до 57 років, які підозрюються в причетності до незаконного вирощування наркотичних рослин. Наразі чоловіки перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Також тривають слідчі дії і встановлюються:

власник земельної ділянки;

організатор злочинної групи;

шляхи реалізації наркосировини.



Зловмисники засадили коноплею земельну ділянку / Фото Нацполіція