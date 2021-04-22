Тероризували та залякували: на Херсонщині злочинців курували "злодії в законі" з Росії

У Херсонській області співробітникам Служби безпеки вдалось натрапити на слід зловмисників, яких курували "авторитети" з Росії. Вони організували банду, яка тероризувала та залякувала місцеве населення.
Джерело:СБУ
Силовики розпочали кримінальне провадження та з'ясували, як зловмисники впливали на життя регіону. Зокрема, вони не гребували торгівлею наркотиками, доправляли їх у тому числі і до виправних колоній.
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Очолював банду "смотрящий" за регіоном
Злочинці формували для в'язнів так званий "общак". Він складав 300 тисяч гривень на місяць. Очолював все це так званий "смотрящий" за регіоном.
Саме у нього і провели обшуки, так само перевірили домівки й інших учасників угруповання. Там правоохоронці і натрапили на докази протиправної діяльності.Зверніть увагу! Двох зловмисників впіймали на гарячому, коли вони передавали наркотики у виправну колонію. Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру.
Досудове розслідування триває одразу за кількома статтями Кримінального кодексу.