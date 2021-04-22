Тероризували та залякували: на Херсонщині злочинців курували "злодії в законі" з Росії

У Херсонській області співробітникам Служби безпеки вдалось натрапити на слід зловмисників, яких курували "авторитети" з Росії. Вони організували банду, яка тероризувала та залякувала місцеве населення.

Силовики розпочали кримінальне провадження та з'ясували, як зловмисники впливали на життя регіону. Зокрема, вони не гребували торгівлею наркотиками, доправляли їх у тому числі і до виправних колоній.

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Очолював банду "смотрящий" за регіоном

Злочинці формували для в'язнів так званий "общак". Він складав 300 тисяч гривень на місяць. Очолював все це так званий "смотрящий" за регіоном.

Саме у нього і провели обшуки, так само перевірили домівки й інших учасників угруповання. Там правоохоронці і натрапили на докази протиправної діяльності.

Двох зловмисників впіймали на гарячому, коли вони передавали наркотики у виправну колонію. Наразі вирішують питання про повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування триває одразу за кількома статтями Кримінального кодексу.

У членів банди провели обшуки / Фото СБУ

Під час обшуків виявили докази злочинної діяльності / Фото СБУ

Кримінальні провадження порушили одразу за кількома статтями / Фото СБУ