Від союзу до окупації: як московські дяки сфальсифікували угоду з Богданом Хмельницьким

У січні 1654 року на засніжених вулицях Переяслава відбулася подія, яка змінила геополітичний ландшафт Східної Європи. Проте письмовий договір, укладений згодом і сьогодні відомий як Березневі статті, став одним із наймасштабніших дипломатичних міражів в історії.

Перо московських дяків виявилося гострішим за козацькі шаблі, і безпрецедентна фальсифікація Москви створила історію про "братерство", хоча реальність показувала лише холоднокровне поглинання. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому два різні політичні світи виявилися приреченими на фатальне непорозуміння?

Коли Богдан Хмельницький шукав союзника у виснажливій війні проти Речі Посполитої, він мислив категоріями європейського васалітету. Гетьман прагнув протекторату на кшталт того, який Османська імперія надавала Трансільванії чи Волощині – а це означало збереження повної внутрішньої автономії, власної армії, фінансів та права на міжнародні відносини в обмін на військову допомогу та формальну данину. Але у Москві це все читали зовсім інакше – через фундаментальну прірву між нашою та тамтешньою політичними культурами.

Козацька еліта формувалася у лоні Речі Посполитої – держави, де панувала культура контракту. Короля обирали, а його владу обмежували через Pacta conventa – жорсткі юридичні зобов'язання перед підданими. Відтак для Хмельницького та його старшини будь-яка угода була двостороннім актом, який скріплювала взаємна присяга. Натомість Московське царство спиралося на ординську модель (вотчинну самодержавну) абсолютної, сакралізованої влади. Цар не міг укладати рівноправних договорів зі своїми підданими, він міг лише "жалувати" їм милість.

Цей тектонічний розлом проявився вже під час Переяславської ради, коли московський посол Васілій Бутурлін категорично відмовився присягати від імені царя Алєксєя Міхайловіча. Шок козацької старшини був цілком зрозумілим – угоду без взаємної клятви в європейській правовій традиції вважали за недійсну. Проте Хмельницький, затиснутий у лещата геополітичної безвиході, пішов на компроміс – який зрештою став фатальним.

Справжня дипломатична катастрофа розгорнулася через два місяці, у березні 1654 року, коли козацьке посольство на чолі з Самійлом Богдановичем-Зарудним та Павлом Тетерею прибуло до Москви. Вони привезли проєкт договору з 23 пунктів, який мав юридично закріпити права Війська Запорозького – і саме тут почався процес масштабної підробки.

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Куди зникли оригінали Березневих статей та як саме переписували історію у Москві?

Передовсім ось що слід розуміти – оригіналів Березневих статей 1654 року не існує в природі, вони безслідно зникли. Сучасна історія оперує лише московськими чернетками, перекладами та пізнішими копіями – і ця ситуація склалася не сама по собі. Відбувалася масштабна фальсифікація, причім у кілька етапів, яку Москва використала як політичну зброю.

Козацький проєкт був написаний тогочасною руською (староукраїнською) мовою, яка рясніла латинізмами та полонізмами, притаманними європейському діловодству. У Посольському приказі у Москві цей текст не просто переклали, а свідомо змінили його юридичний статус – підміна була не лінгвістичною, а концептуальною. Проєкт двостороннього міждержавного договору, як його бачили козаки, московські дяки оформили у формат "чолобитної" – покірного прохання підданих про царську милість.

Далі – замість підписання двостороннього міжнародного трактату царський уряд видав "Жалувану грамоту". Московська канцелярія згрупувала та переписала козацький проєкт у новий документ з 11 пунктів, суттєво урізавши права гетьманату, зокрема заборонивши самостійні дипломатичні зносини з Річчю Посполитою та Османською імперією. Але найцинічніший акт фальсифікації відбувся вже після смерті Богдана Хмельницького.

У 1659 році під час укладання нових угод з його сином Юрієм московські воєводи витягли на світ так звані "нові" Березневі статті. Той текст містив цілу низку додаткових обмежень, яких Хмельницький-старший ніколи не погоджував – скажімо, йшлося про розміщення московських гарнізонів, і не лише у Києві, а й в інших містах, а також про підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату.

Що ж заявили козацькій старшині? Що це і є справжній договір 1654 року – а оскільки оригінали, от же ж дивні дива, "загубилися", довести протилежне було неможливо. У підсумку ця поетапна підміна понять і документів перетворила тимчасовий військовий альянс на інструмент колоніального поглинання. Знищивши оригінали та нав'язавши власну викривлену версію реальності, Москва заклала фундамент для століть асиміляції.